Madagascar: Réseau SEGA - One Health - Un laboratoire de sécurité biologique de niveau 3 pour Maurice

L'île Maurice à travers son ministère de la Santé et du Bien-être dispose désormais d'un laboratoire de sécurité biologique (BSL-3) ou laboratoire P3 (protection de niveau 3), fourni par le Réseau SEGA - One Health de la Commission de l'Océan Indien (COI). Une structure en conteneur, permettant sous peu à cette île voisine d'étudier les agents pathogènes potentiellement dangereux, et ce, dans un environnement sécurisé et contrôlé, assurant ainsi la sécurité du personnel et des experts appelés à y travailler.

Surveillance épidémiologique. Installé dans l'enceinte de l'hôpital Dr A.G. Jeetoo de Port-Louis, ce laboratoire P3 en conteneur, actuellement en phase de mise en service, est équipé de matériels sophistiqués permettant d'étudier en détail la manière dont les maladies infectieuses se propagent. De quoi contribuer au renforcement des capacités de surveillance épidémiologique de Maurice - et de la région COI - et améliorer les capacités de préparation et de riposte.

Tuberculose et autres. A Maurice, l'analyse des échantillons pour la culture de la tuberculose pourra dorénavant se faire dans le laboratoire P3, avec des résultats plus rapides, si, jusqu'ici, il n'était pas envisageable de le faire pour des raisons de sécurité du personnel. Bien entendu, ce laboratoire P3 ne sera pas uniquement dédié à la tuberculose. Il pourra être utilisé pour l'analyse d'autres échantillons qui pourraient contenir des agents infectieux et constituer un risque lors de leurs manipulations.

Classification. Notons que la classification des laboratoires est établie selon le risque encouru lié à la manipulation des agents pathogènes. Quatre niveaux de sécurité existent, du P1 au P4. Un laboratoire analysant des agents représentant peu de risque pour l'homme est classé P1. Le niveau P4, le plus élevé, est réservé aux agents pathogènes hautement dangereux et/ou inconnus, pour lesquels il n'existe aucun traitement efficace connu. Pour le niveau P3, en dépit de la dangerosité des agents, il existe des traitements préventifs ou curatifs. A Madagascar, l'Institut Pasteur de Madagascar dispose d'un laboratoire de biosécurité P3.