Madagascar: Collectif des candidats - Reprise des manifestations cette semaine

En perte de vitesse, le Collectif des candidats s'appuie sur la « Cellule de crise », une structure fraîchement créée, pour raviver la dynamique du mouvement qui a marqué, au moins dans la capitale, le paysage politique durant tout le mois d'octobre et les deux semaines du mois de novembre, avant la tenue du scrutin du 16 novembre.

Après un coup d'arrêt, le Collectif des candidats, dans une version plus élargie, veut réinvestir le terrain politique et intensifier les manifestations. « Des actions seront entreprises dans toute l'île à partir de cette semaine », a-t-il d'ailleurs déclaré ce vendredi.

Tolom-bahoaka

Le fonctionnement de la « Cellule de crise » reste toutefois un grand secret pour les partisans du Collectif des candidats qui aspirent à des actions concrètes. D'après les informations, des mouvements seront organisés dans les grandes villes. Quoi qu'il en soit, le Collectif des candidats a martelé qu'il s'agit maintenant d'un « tolom-bahoaka », soit une manifestation de tous les Malgaches.

En tout cas, leurs revendications ne se limitent plus à l'amélioration du processus électoral mais concernent également tous les sujets qui touchent le quotidien des Malgaches. Problèmes de délestage, baisse du pouvoir d'achat, insécurité ou encore corruption généralisée, ce sont les principaux thèmes qui se trouvent désormais parmi les sujets de revendication du Collectif des candidats, soutenu par des partis et groupements politiques, des élus, des membres de la société civile, diverses associations ainsi que des leaders traditionnels.

%

Timing

Il faut souligner néanmoins qu'il serait difficile pour l'opposition de mobiliser la population. Même les partisans les plus fidèles aux 11 candidats ont déjà la tête dans les préparatifs de Noël et du Nouvel an qui arrivent dans trois semaines. Il faut attendre le mois de janvier pour espérer l'adhésion de l'opinion publique.

D'autant plus que des membres du Collectif des candidats, dont le député de Toamasina 1, Roland Ratsiraka, ont choisi de suspendre les activités politiques dès cette semaine. Des observateurs ont même souligné que le camp Rajoelina a bien choisi le timing de sa prestation de serment afin de plonger la capitale dans l'ambiance de fête. En tout cas, l'opposition se trouve muselée et sa capacité de mobilisation se trouve limitée.

Introuvables

De plus, une certaine lassitude se fait remarquer dans le camp de l'opposition. Des membres du Collectif des candidats prennent de plus en plus d'écart par rapport au mouvement. Lors de la dernière réunion qui s'est déroulée à Andraharo, il n'y avait que Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina, Hajo Andrianainarivelo, Jean-Brunelle Razafitsiandraofa, Andry Raobelina et Auguste Paraina qui ont été vus sur les lieux. Les autres membres du Collectif sont restés introuvables après la proclamation officielle de la victoire de Andry Rajoelina par la Haute Cour Constitutionnelle.