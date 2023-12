Congo-Kinshasa: L'Institut américain pour la paix à la manoeuvre - Pétronille Vaweka remporte le Prix des Femmes Architectes, de la Paix

L'Institut américain pour la paix (USIP) a décerné le Prix des femmes architectes de la paix, édition 2023, à Pétronille Vaweka pour, entre autres, son combat pour l'éradication des conflits communautaires dans l'Est de la RDC.

Ce couronnement intervient après plus de trois décennies d'énormes sacrifices allant dans la logique de réduire sensiblement la culture de la violence. Pétronille Vaweka a reçu, officiellement, son prix au cours d'une cérémonie organisée, vendredi 08 décembre 2023, à la résidence de l'Ambassadeur des Etats-Unis à Kinshasa, en présence des professionnels des médias et de hauts responsables de l'administration américaine.

D'après Lise Grande, Présidente de l'Institut américain pour la paix, la lauréate est une femme déterminée et courageuse qui s'est démarquée dans sa lutte pour le maintien de la paix et le rétablissement d'une harmonie parfaite dans les communautés disséminées dans la partie orientale du pays.

« Pétronille négocie, persuade, influence et incite les gens à déposer les armes, à mettre un terme aux combats et à travailler ensemble pour résoudre leurs différends. Ce travail figure parmi les efforts les plus durs et les plus dangereux jamais consentis par quiconque en quelque lieu que ce soit », a-t-elle souligné. Pour leur part, Marcia Carlucci et Megan Beyer, toutes deux présidentes du Conseil des Femmes architectes de la paix, retiennent de Pétronille le témoignage d'une femme courageuse qui a travaillé acharnement au cours des 30 dernières années.

Hormis sa casquette de membre au sein de FEPA, Pétronille Vaweka, députée de la Transition de 2004 à 2008, a oeuvré comme négociatrice principale dans les conflits armés. Elle a également été formatrice et gestionnaire au sein du Programme national de stabilisation et de reconstruction du pays pendant une dizaine d'années.