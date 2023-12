Congo-Kinshasa: Chiffres à l'appui , Kisangani - Adolphe Muzito convainc avec son vaste programme des réformes profondes !

Le candidat présidentiel numéro 24, Adolphe Muzito Fumutshi et sa femme Chantal Ngalula Muzito ont foulé depuis l'après-midi du dimanche 10 décembre 2023, le sol de Kisangani, Chef-lieu de la province de la Tshopo via l'aéroport international Bangboka au pied de la Jeet, le couple Muzito était accueilli par le responsable provincial du parti Nouvel Elan et Mbonda.

Dans son speech, au lieu du meeting situé dans la commune de Mangobo, l'ancien premier ministre a tiré l'attention de la population sur les chamailleries qui caractérisent ce dernier temps les discours de ses concurrents candidats Présidents de la République.

« Ils passent leur temps à se chamailler plutôt que vous dire ce qu'ils prévoient faire. En fait, ça ne m'étonne pas. Je sais qu'ils n'ont juste pas de programme ni de chiffres. Pas parce qu'ils n'ont pas griffonné des documents, c'est juste qu'ils connaissent pas ce pays, ils ne connaissent pas l'Etat. Ici, vous connaissez mon programme, vous connaissez les réformes prévues dans mon programme. Ceux qui ne les connaissent pas encore où qui ont des questions, je vous recevrai par représentation demain, on va débattre et vous poserez toutes vos questions. Si non, merci d'être venus si nombreux m'accueillir « , a-t-il dit.

Il y a lieu de noter, enfin, que le président national de Nouvel Elan, le candidat- président numéro 24, Adolphe Muzito, s'est envolé hier, lun di 11 décembre, pour la province de l'Ituri, avant d'enchaîner vers le Nord-Kivu.