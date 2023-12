Madagascar: Padel / Open de l'Océan Indien - Les Malgaches à deux doigts de l'exploit

L'équipe malgache composée de Marin et Corentin a raté de peu le titre à l'Open Régional de l'Océan Indien de Padel. Les 11 équipes de Madagascar se sont superbement bien défendues face aux grosses pointures mauriciennes.

Ce vendredi 8 et samedi 9 décembre s'est déroulé le premier Open de l'Océan Indien de Padel au centre sportif Urban Futsal à Andraharo. Cinq des meilleures équipes mauriciennes ont répondu à l'appel et, pour le coup, les spectateurs n'ont pas été déçus. Le duel final a tenu ses promesses en termes de match électrique la soirée de samedi, opposant le duo mauricien Mathieu-Amauray au tandem Marin-Corentin, numéro Un national. Les visiteurs avaient montré une maîtrise parfaite sur le court en remportant le titre. Marin et Corentin de Madagascar, pour leur part, ont livré une bataille acharnée, démontrant une détermination impressionnante jusqu'au dernier point.

Les échanges ont été épiques, chaque coup était stratégique, et l'énergie dans l'air était électrisante, captivant ainsi le public par leur performance exceptionnelle. En effet, le match aurait dû basculer au premier set quand les padelistes malgaches ont loupé une balle de set. Le deuxième set a obligé les équipes à encore élever leur niveau de jeu. Finalement, les Mauriciens ont gagné le trophée de ce premier open de l'Océan Indien. La troisième place a été remportée par une autre équipe mauricienne formée par Josselin et Nicolas. L'équipe de Nante-Miharizo a échoué au pied du podium.

Belle performance. Le spectacle était au rendez-vous dès les huitièmes de finale. Bien que sur papier, les Mauriciens étaient clairement supérieurs, les 11 équipes malgaches ont surpris par la rapidité de leur jeu et le niveau de leur technique. Le tableau final a produit quatre matchs fantastiques. Les chefs de délégation mauricienne, Christian Bezandry et Pascal Hoffmann ont lancé l'invitation aux équipes malgaches masculines et féminines, cette fois-ci à disputer le match retour à Maurice dès février 2024.

Ces rencontres auront désormais la saveur particulière de l'hospitalité de l'Océan Indien. « Nous avons passé un tournoi formidable avec nos amis Mauriciens. Les deux journées ont été marquées par des émotions fortes, des moments palpitants et une compétition de haut niveau. Il est clair que nos équipes malgaches se sont superbement bien défendues. Le padel progresse à une vitesse éclair à Madagascar. Il est temps de mettre en place la Fédération malgache de Padel. D'ailleurs, le dossier a été remis au ministre Resampa lors de son passage au tournoi », a fait savoir David Verly, organisateur du tournoi et non moins promoteur du padel à Madagascar.