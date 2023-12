Madagascar: Energies renouvelables - La centrale solaire de Marovoay est opérationnelle

Une avancée majeure vers une énergie propre et durable. C'est ce que représente la mise en place de la centrale solaire à Marovoay, pour réduire la dépendance à l'énergie fossile dans la production d'électricité.

La concrétisation de cette centrale marque une étape cruciale dans la transition énergétique à Madagascar. Inaugurée récemment, cette installation représente un partenariat entre le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH) et la Jirama, offrant une solution novatrice alliant énergies renouvelables et sources thermiques. En effet, la centrale solaire a une capacité de production de 500 kilowatts crête (KWc) et la centrale thermique 1500 KW. D'une capacité de production combinée de 2 000 kilowatts, avec 60% provenant de l'énergie solaire et 40% des groupes électrogènes à l'huile lourde, cette centrale a déjà dépassé les attentes. Sylvie Vavizara, directeur interrégional de l'Énergie et des Hydrocarbures de Mahajanga, a souligné que la production actuelle excède les besoins des habitants desservis par cette centrale.

Modèle à reproduire. Une particularité essentielle de cette centrale réside dans sa gestion de la production solaire, actuellement utilisée à seulement 30% de sa capacité maximale. Cette limitation vise à prévenir les perturbations du réseau électrique, en attendant l'intégration de batteries de stockage, d'après les explications. Une fois cette phase achevée, elle permettra une utilisation optimale de l'énergie solaire, favorisant ainsi une transition plus fluide vers des sources d'énergie durables et stables.

Ce projet, réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé, est plus qu'un simple investissement énergétique. Il ouvre la voie à une stratégie ambitieuse pour l'année 2024 : l'hybridation de 78 autres centrales de la Jirama à travers le pays. Cette initiative vise à réduire la dépendance aux carburants coûteux et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, participant ainsi activement à la lutte contre le changement climatique. L'impact de cette centrale solaire va au-delà de la simple fourniture d'électricité. En permettant de répondre aux besoins actuels tout en facilitant de nouveaux raccordements, elle contribuera à augmenter considérablement l'accès à l'électricité dans la région.