Madagascar: Production durable de volailles - Des vidéos de formations gratuites mises en ligne par SWM

Pour soutenir les petits exploitants familiaux et les formateurs engagés dans l'amélioration de la production de volailles, le Programme de gestion durable de la faune sauvage (SWM) a lancé une série de vidéos de formation gratuites traitant huit thèmes.

Des ressources éducatives spécialement conçues pour offrir des connaissances pratiques et de bonnes pratiques pour dynamiser la production de volailles dans les communautés rurales. C'est ce que met à disposition le programme SWM, en partenariat avec des organisations renommées telles que la FAO (Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture), CIFOR (Centre International pour la Recherche Forestière), CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) et WCS (Wildlife conservation society). D'après ses promoteurs, cette série de vidéos est développée dans le but de fournir des outils essentiels aux petits exploitants familiaux. Elles couvrent un large éventail de thèmes cruciaux pour une production de volaille durable, allant du choix des systèmes de production et des races à la santé des animaux, en passant par la gestion des poulaillers et la commercialisation.

Guide complet. Chaque vidéo se concentre sur un aspect spécifique de la production de volaille, offrant ainsi un guide complet pour les apprenants. Du premier thème, explorant les motivations derrière l'élevage de volaille à celui sur la commercialisation des produits, cette série vise à renforcer les capacités des communautés rurales en leur transmettant des connaissances pratiques et facilement accessibles. L'objectif global de cette initiative est de réduire la dépendance à la viande sauvage, tout en améliorant la nutrition et en stimulant la production locale de volaille pour la consommation et la vente. Ces vidéos constituent une mine d'informations pour ceux qui cherchent à optimiser leurs pratiques d'élevage de volaille, que ce soit pour la subsistance familiale ou pour des raisons commerciales. Le SWM met l'accent sur l'autonomisation des petits exploitants familiaux, reconnaissant ainsi le rôle crucial de ces acteurs dans la sécurité alimentaire des communautés rurales, en particulier dans les régions tropicales et semi-tropicales. En donnant accès à ces ressources éducatives gratuites, le programme vise à stimuler la productivité et à encourager des pratiques plus durables au sein de ces communautés.

Accessibles. Ces vidéos de formation sur la production durable de volailles offrent une opportunité précieuse d'apprentissage pour les passionnés souhaitant améliorer leurs compétences dans ce domaine. Elles représentent un pas significatif vers une meilleure gestion des ressources animales, favorisant ainsi le bien-être des communautés rurales et la préservation de la faune sauvage. En somme, cette initiative souligne l'importance de l'éducation et de la formation pour le développement agricole durable, offrant aux petits exploitants familiaux les outils nécessaires pour prospérer dans la production de volaille tout en promouvant des pratiques respectueuses de l'environnement. À noter que ces vidéos sont accessibles gratuitement pour le grand public, offrant ainsi une opportunité inestimable d'apprentissage pour ceux cherchant à perfectionner leurs compétences dans l'élevage de volailles.