Madagascar: Afriyan - Ornella Assimini gagne, soutenue par les intendants de la région DIANA.

Afriyan : Le premier bureau régional à Antsiranana. Une bonne trentaine d'associations des jeunes d'Antsiranana s'est réunie au sixième étage de L'hôtel de la Poste du 4 au 7 décembre dernier. Atelier, formation et élection du président et des membres du bureau de représentants de l'Afriyan de la région DIANA ont été proposés.

Créé en 2005, réunissant 21 pays d'Afrique l'est, ce réseau a pour principale mission, l'éducation, l'autonomisation à travers l'emploi et l'entrepreneuriat, la santé et la participation citoyenne des jeunes du continent. Fraîchement élue le 30 novembre à Antsirabe, la présidente d'Afriyan Madagascar, Ornella Assimini était sur place pour apporter sa pierre à l'édifice. « J'étais à Diego en tant que présidente nationale du réseau Madagascar afin d'assister et d'accompagner la mise en place du bureau régional du réseau DIANA.

L'atelier était prévu pour une durée de quatre jours, au cours desquels nous avons réussi à élire les membres du bureau dès le deuxième jour (mardi dernier). Ma contribution a principalement porté sur le partage de connaissances, notamment dans les domaines du leadership, de la vision et des valeurs, issus de ma formation en leadership à la FES... J'ai effectué une visite de courtoisie au secrétaire général de la région DIANA, au cours de laquelle nous avons échangé sur la véritable nature du réseau.

J'ai saisi cette opportunité pour solliciter une collaboration étroite entre la région DIANA et le réseau via le bureau régional », a-t-elle fait savoir. La jeune demoiselle peut s'en réjouir. Un sentiment du devoir accompli se lit sur sa figure. La ville du Pain de sucre est la première branche du réseau au niveau régional. De leur part, les jeunes de la partie septentrionale de la Grande Ile ont réitéré leur engagement, une attitude saluée par la présidente. « Bien que d'autres visites aient été initialement planifiées, le programme chargé m'a contrainte à rentrer à Tana, car je devais me préparer pour mon départ imminent à Nairobi pour le YouthConnekt Africa. J'adresse mes félicitations à l'équipe récemment élue de Diego. Je suis consciente que la jeunesse de Diego est active et engagée, et je considère que cette étape est cruciale pour l'avenir des jeunes de cette région».

Ensuite, elle exprime sa profonde gratitude envers les entités ainsi que ses collaborateurs, car sans eux, ce projet aurait été tué dans l'oeuf. « Je tiens à exprimer ma gratitude envers l'UNFPA, sans lequel ce voyage n'aurait pas été possible. Il est essentiel, pour renforcer la coordination, que je puisse rencontrer l'équipe régionale. Mes remerciements vont particulièrement au point focal UNFPA Diego pour sa collaboration, son soutien indéfectible et son engagement sans faille dans la réalisation de ce programme »... Selon les informations recueillies, l'équipe d'Afriyan mettra le cap sur la capitale Betsimisaraka pour assister à la formation des membres de bureau !