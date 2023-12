Madagascar: Nutrition - Montée en puissance de l'alimentation pauvre en glucides et le régime sans gluten

Pour lutter notamment contre le surpoids ou l'obésité, les régimes alimentaires et le sport font partie des principales solutions proposées par les professionnels de la nutrition, avec, ces dernières années, une visibilité accrue à Madagascar pour l'alimentation pauvre en glucides, la réduction au minimum du sucre au profit des protéines et du gras.

Une alimentation pauvre en glucides est tout à fait saine tant qu'il inclut des aliments nutritifs variés, entiers et non transformés, soutiennent plusieurs études scientifiques. Il faut reconnaître que la littérature scientifique sur ce type d'alimentation inclut des conclusions parfois contradictoires.

Actuellement suggérée, encensée, mais également étudiée sur quasiment toutes les plateformes médiatiques, l'alimentation pauvre en glucides, et avec une augmentation de la consommation de gras et de protéines, séduit de plus en plus. S'y ajoute également l'alimentation sans gluten.

Selon les spécialistes de la nutrition, l'alimentation à faible teneur en glucides peut être bonne pour le coeur, car ils peuvent faire augmenter le taux de bon cholestérol et diminuer la pression artérielle et le taux de triglycérides. Par ailleurs, des études montrent que certaines personnes perdent du poids en ayant une telle alimentation, comme il est possible de perdre du poids en adoptant un régime à faible teneur en matières grasses. Néanmoins, les résultats varient d'une personne à l'autre. Outre la lutte contre le surpoids et l'obésité, l'amélioration de la santé en général est le principal objectif recherché par les personnes qui adoptent ce type d'alimentation sur le long terme. Toutefois, une alimentation pauvre en glucides ne signifie pas zéro glucide. Selon les professionnels de la nutrition, l'alimentation pauvre en glucides doit contenir des légumes, certains fruits, notamment les baies et la fraise, et davantage de viandes et de gras.

Certaines autres études indiquent, cependant, qu'une telle alimentation n'est pas sans danger, notamment, concernant les maladies cardiovasculaires et les cancers. Thèse réfutée par les scientifiques étudiant l'alimentation cétogène, affirmant précisément l'inverse. Dans la mesure où les études scientifiques sur l'une et l'autre affirmation se multiplient, le débat est, visiblement, loin d'être clos.