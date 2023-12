Madagascar: Investiture d'Andry Rajoelina - Présence confirmée de chefs d'Etat étrangers et envoyés spéciaux

Effervescence dans le milieu diplomatique et au sein de la Chancellerie ainsi qu'au niveau des services du protocole, à quatre jours de l'investiture du président de la République réélu au premier tour, selon les résultats officiels proclamés le 1er décembre dernier par la Haute Cour Constitutionnelle.

Premier tour dia vita. « Monsieur Andry Nirina Rajoelina est proclamé élu au premier tour de l'élection présidentielle. Il prendra ses fonctions à partir de sa prestation de serment en audience solennelle de la Haute Cour Constitutionnelle ». Telle est la teneur de l'article 15 de l'arrêt n°08-HCC/AR du 1er décembre 2023 portant proclamation des résultats officiels du premier tour de l'élection présidentielle du 16 novembre 2023 qui sera lu par le greffier en chef de la HCC, à l'occasion de l'investiture du président de la République réélu lors d'un « premier tour dia vita » avec 58,96% des voix.

Passation. L'insigne de Grand Croix de Première Classe et le Collier de Grand Maître de l'Ordre National seront remis au président Andry Rajoelina par le général de Corps d'Armée à la retraite Marcel Ranjeva. Le nouveau Grand Chancelier est issu d'une grande famille, à l'instar de ses prédécesseurs, pour ne citer que le défunt Etienne Ralitera et la Grande Chancelière sortante, Madeleine Ramaholimihaso avec qui la passation a été effectuée hier, au siège de la Chancellerie à Ambodiraotra. En présence, notamment de Richard Ravalomanana, chef de l'Etat par intérim et général de Corps d'Armée à la retraite également. Le Grand Chancelier prend rang parmi les dignitaires de l'Etat comme tous les membres du Conseil de l'Ordre National qui sont désignés pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois, par le président de la République.

Prestation de serment. L'autre point d'orgue de la cérémonie d'investiture sera la prestation de serment du nouveau et non moins ancien président de la République « devant le Dieu créateur, la Nation et le peuple ». Mais aussi en présence de chefs d'Etat étrangers, entre autres et non des moindres, le président de l'Union des Comores et non moins président en exercice de l'Union Africaine, Azali Assoumani. Le président de la République de Maurice, Prithvirajsing Roopun, et son homologue angolais Joao Lourenço sont également attendus le 16 décembre 2023 à Mahamasina.

Reconnaissance internationale. Il en est de même du président mozambicain Filipe Nyusi. D'autres chefs d'Etat et/ou de gouvernement pourraient aussi assister à l'investiture du président Andry Rajoelina. Sans oublier les envoyés spéciaux comme celui de la République Populaire de Chine qui sera parmi les nombreuses délégations étrangères, les représentants du corps diplomatique et les partenaires techniques et financiers dont la présence massive est synonyme de reconnaissance internationale envers le président réélu. Ce dernier prononcera pour l'occasion, le premier discours de son début de second mandat avant la réception officielle au Palais d'Iavoloha dont les clés lui seront remises, trois mois et une semaine après sa démission pour cause de candidature à l'élection présidentielle.