Madagascar: Toliara - La réfection des rues métamorphose la ville

Peu de temps après la réfection d'une partie des rues de Toliara par le projet dénommé PADEVE ou Programme d'Appui et de Développement des Villes d'Équilibre, financé par la coopération française, d'une longueur de 6,5 km, le Projet Pôles Intégrés de Croissance et Corridors (PIC2) financé par la Banque Mondiale, lui emboîte le pas et vient de réaliser son engagement, en rénovant et en recouvrant d'asphalte les grandes artères de la ville de Toliara.

Les travaux qui ont débuté il y a 18 mois par l'entreprise chinoise CRCC ont pris fin le 01 décembre dernier, et les responsables compétents ont procédé à la réception provisoire de ces travaux hier dans l'après-midi. Selon les responsables du projet PIC 2, les travaux comprennent en tout : 9,9 km de routes goudronnées, 5,7 km de canaux d'évacuation des eaux pluviales et enfin la rénovation de l'Avenue Monja Jaona, allant de la gendarmerie Sanfily jusqu'à la place Tieffenbach au front de mer. Ainsi, la rénovation de ce grand boulevard a concerné la réhabilitation des espaces verts par l'implantation de gazons naturels, l'ajout de bancs et bacs en dur et enfin le bétonnage des interstices aménagés pour les piétons et cyclistes. Ainsi, l'état lamentable des routes ponctuées de nids de poules et les inondations des rues fautes des canaux d'évacuation dès la tombée des pluies, ne sont plus que de mauvais souvenirs pour les Tuléarois.

En effet, avec la finition de ces travaux de réfection et de ce grand lifting, la ville s'est métamorphosée et a changé de look et ce, à la grande joie de ses habitants et de ses usagers. « On avait une mauvaise habitude de prendre des déviations de fortune ou bien des raccourcis pour éviter les trous béants laissés par les grosses pluies et surtout dans le centre de la ville et ses alentours immédiats. Mais aujourd'hui on ne peut que se réjouir avec l'achèvement de ces grands axes de la ville », a déclaré avec joie un sexagénaire qui habite à Tsianaloka. Un vieux taximan qui connait les rues de la cité du Soleil a été stupéfait en voyant le nouveau carrefour dénommé jadis Place de la République ou place du 14 octobre en plein centre de la ville. « C'est grandiose ce que je viens de voir, Toliara a enfin un rond-point digne de son statut », s'est-il exclamé.

Lacune persistante.Mais malgré ce beau et nouveau décor, quelques rues sont encore à plaindre et mérite d'être retouchées selon les riverains, comme l'axe menant vers Mahavatsy 1er en passant par le collège Don Bosco. Il y a également la piteuse rue de Mahavatse II et celle de Betaritariky ou Draky. Des routes qui n'ont jamais été aménagées alors qu'elles sont parmi les plus utilisées et empruntées par les usagers à cause de la forte croissance démographique. « Je dénonce l'attitude de nos dirigeants et de nos politiciens car pour ravir les voix des électeurs de ces localités, ils promettent depuis des années la réhabilitation de ces rues mais rien n'y fait jusqu'à présent. On espère vivement l'arrivée du PIC 3 pour régulariser cette situation », espère un habitant de Mahavatsy 1er qui ignore toujours la cause principale de cette lacune qui perdure.