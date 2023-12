Madagascar: Minéraux et fossiles - Très appréciés sur le marché international

Madagascar regorge de nombreuses ressources minérales qui méritent d'être valorisées.

On peut citer entre autres, les minéraux classés dans les pierres industrielles tels que les quartz roses, les labradorites, les jaspes et les cornalines ainsi que les fossiles comme les ammonites. « Bon nombre de la population malgache méconnaît jusqu'à maintenant l'existence de ces ressources naturelles alors que ces minéraux et fossiles sont très appréciés sur le marché international pour les décorations d'intérieur et la construction immobilière. S'agissant des ammonites, en particulier, qui constituent un groupe d'animaux marins fossiles de la classe des mollusques céphalopodes, on en trouve principalement à Madirovalo, dans la région Boeny. Madagascar dispose de la première qualité mondiale des ammonites », a expliqué Rasoarinoro Marie Bernadette, la gérante de la Société d'Exportation des Ammonites de Madagascar (SEAM), lors d'une conférence de presse. Il s'agit d'une société malgache ayant actuellement trente années d'existence et qui arrive à se positionner sur le marché américain.

Célébration à Tucson. Parlant du secteur minier, ce sont souvent les compagnies étrangères venant d'une maison mère qui s'imposent dans le pays. « Quant à SEAM, c'est une société dirigée à 100% par des Malgaches, qui dispose d'une filiale aux Etats-Unis en employant des Américains depuis 2011. On fait même partie des cinq sociétés leaders en Amérique dans ce domaine. C'est ainsi une fierté nationale », a-t-elle confié. Sortante de l'Université d'Ankatso en suivant des études en Gestion et Marketing, la dirigeante de cette entreprise, Marie Bernadette Rasoarinoro raconte : « Je me suis lancée dans le secteur minier à l'âge de 25 ans pour gérer la SEAM en partant de presque rien. Deux ans plus tard, j'ai décidé de percer le marché américain en étalant par terre mes petites quantités d'ammonites sur un papier journal. Maintenant, nous avons pu développer nos activités en faisant une extension sur les minéraux, outre ces fossiles. Plus de 99% de nos produits sont exportés.

%

D'après nos répartitions, 60% de nos produits sont envoyés aux Etats-Unis, 30% autres vers l'Europe et le reste est écoulé à Dubaï. Il faut reconnaître que nos minéraux et fossiles intéressent également de nombreux clients en Angleterre, en Russie, au Canada, en Australie, en Amérique du Sud, au Japon et en Chine. Nous avons ainsi des filiales en France, à Dubaï et bientôt au Canada ». Grâce à son extension, l'entreprise prévoit de marquer la première célébration de ses trente années d'existence le 23 janvier 2024, et, ce, à Tucson en Arizona, dans le cadre de l'International Gem Mineral & Fossil Show. C'est le plus grand salon mondial des minéraux et des fossiles qui se tient tous les ans aux Etats-Unis. Il constitue un rendez-vous incontournable pour les amateurs des produits miniers et des fossiles ainsi que les professionnels du secteur minier dans le monde. « Nous allons inviter plus de mille clients en leur distribuant des petits présents venant de Madagascar à l'occasion de cette célébration », a-t-elle souligné.

Valeur historique. Par ailleurs, cet opérateur à coeur vaillant suggère l'intégration des informations et des connaissances sur l'existence de ces ressources minières dans chaque région, dans le programme d'enseignement. « Des enfants américains viennent à nos expositions pour constater de visu les différents minéraux et fossiles de Madagascar qu'ils maîtrisent déjà à l'école. Cependant, plus de 80% des Malgaches méconnaissent ces ressources naturelles. Même les communautés dans les régions ignorent leur existence alors qu'elles peuvent les voir presque au quotidien. Ce n'est pas tout ! Les étudiants sortant des Université et les agents de l'Etat travaillant dans le secteur minier ont aussi un manque de connaissances et d'informations en la matière », a enchaîné Rasoarinoro Marie Bernadette. Mais pourquoi ces minéraux et fossiles sont-ils très appréciés sur le marché international ? Elle a répondu que c'est notamment utilisé pour la lithothérapie d'autant plus que les minéraux ont plusieurs vertus. « C'est également utilisé pour les décorations d'intérieur et de jardins ainsi que la construction immobilière. En revanche, les ammonites ont une valeur historique atteignant plus de 500 millions d'années. Ce sont les Allemands et les Espagnols qui s'y intéressent en particulier, sans oublier les musées », selon ses dires.

Leaderships. Il est à préciser que les fossiles et les bois fossiles ne peuvent être exportés qu'à l'état travaillé. « La SEAM contribue ainsi au développement socio-économique du pays en générant plus de 250 emplois directs opérant dans la transformation, la lapidairerie et l'exportation ainsi que plus de 30 000 emplois indirects dans les carrières, la collecte, le transport des produits et bien d'autres domaines. Le rapatriement de devises n'est pas en reste. Les minéraux et fossiles de Madagascar sont également compétitifs sur le marché des Etats-Unis par rapport aux nombreux concurrents internationaux qui y exposent étant donné que nous bénéficions des avantages de l'AGOA. A l'instar de toutes les entreprises, on peut connaître des hauts et des bas. Pour persévérer, le partage et l'entraide, l'honnêteté, l'intégrité, la personnalité et la ponctualité sont mes leitmotivs.

Il n'y a pas de différence entre la hiérarchie car on est tous des collaborateurs. Chaque personne a sa propre valeur. Il faut qu'il y ait un esprit d'appartenance et une complémentarité entre les acteurs. Chaque décision prise se fait autour d'une réunion collégiale. Avant tout, nous commençons notre travail en faisant un culte tous les lundis. En outre, l'humilité est de rigueur dans notre société. On n'a pas besoin d'être prétentieux pour réussir. Et ne jamais repousser à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Toute entreprise pourra ainsi se développer grâce à ce leadership. Et il faut commencer au bas de l'échelle et non pas réaliser de gros investissements pour pouvoir démarrer son projet », a-t-elle témoigné.

Promotion de la destination. Force est de remarquer que les ressources naturelles de Madagascar ont une grande valeur sur le marché international. A titre d'illustration, le prix d'un plat de crevettes de l'île est le plus cher dans des restaurants à San Francisco aux Etats-Unis tandis que le prix de la glace à la vanille de Madagascar est le plus onéreux au Japon. « La SEAM participe à la promotion de la destination Madagascar à travers l'exposition de ses minéraux et fossiles dans le monde. On devient même l'Ambassadeur de la Grande île, un pays que bon nombre d'étrangers méconnaissent encore. On peut exporter tous nos produits naturels, il suffit de les valoriser. Il faut être productif et viser le marché international. C'est le moyen de contribuer au développement de la nation », a-t-elle conclu.