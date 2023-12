Angola: Le pays participe à la réunion du G20

Luanda — Le secrétaire d'État à la Coopération Internationale et aux Communautés, Domingos Vieira Lopes, représente l'Angola au premier sommet du G20, qui se déroule les 11 et 12 de ce mois, à Brasilia.

Selon un communiqué du ministère des Relations extérieures, la participation de Vieira Lopes à cet important événement fait suite à l'invitation de la présidence brésilienne du G20, en tant que pays observateur.

L'ordre du jour de la réunion comprend la fourniture aux délégués et aux participants d'informations sur les dispositions administratives et logistiques du G20, d'un résumé des méthodes de travail, de l'inclusion sociale et de la lutte contre la faim.

La réunion qui se déroule à Itamaraty présentera également les piliers de la gestion brésilienne à la tête du G20, à savoir la lutte contre la faim et la pauvreté, le développement durable (économique, social, environnemental) et la réforme de la gouvernance mondiale.

La première réunion des députés des Finances et des Banques centrales des finances, entre le 14 et le 15, constitue un autre moment fort.

Le G20 est un forum informel qui promeut un débat ouvert et constructif entre les pays industrialisés et émergents sur des questions clés liées à la stabilité économique et mondiale. Le groupe comprend l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, la France, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, le Mexique, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie et l'Union européenne.