Afrique: Les forages dans le bassin de Namibe débutent en 2024

Moçamedes — Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, a annoncé ce lundi, à Moçamedes, que le forage du premier puits du bloc 30, dans le bassin de Namibe, débutera en 2024.

Le gouvernant, qui a fait cette annonce à l'ouverture de l'atelier sur "Les ressources minérales, pétrole et gaz", a souligné que l'achèvement du bassin de Namibe sera plus attractif et devrait attirer davantage d'investissements pour l'exploration et la production d'hydrocarbures, ainsi que des opportunités se présenteront pour les entreprises locales et prestataires de services.

Il a indiqué que l'émergence de l'activité pétrolière à Namibe suscitait certaines inquiétudes quant à la cohabitation entre la pêche et les activités pétrolières.

A ce propos, le ministre a souligné que l'industrie pétrolière opère avec les terminologies d'exploration et de production les plus modernes disponibles sur le marché, offrant des niveaux élevés d'efficacité et de sécurité, garantissant que les impacts négatifs sur l'environnement soient minimisés.

Diamantino Azevedo a également déclaré que plus de 80 pour cent de la production pétrolière nationale provient de gisements pétroliers matures, ce qui rend nécessaire et crucial la réalisation d'investissements dans le secteur pour accroître l'exploitation du pétrole, visant à remplacer les réserves produites et à atténuer la baisse de la production pétrolière.

Il a souligné que le développement de l'activité minière et pétrolière dans la province de Namibe devrait également créer de nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes.

Pour le ministre, les opérateurs du secteur pétrolier doivent se préoccuper d'améliorer la qualité de leur main d'oeuvre nationale et de leur offrir les conditions nécessaires pour développer leur carrière professionnelle.

La province de Namibe, a-t-il souligné, dispose d'infrastructures stratégiques telles que le port de Namibe, le port minéralier de Saco Mar et le chemin de fer de Moçâmedes (CFM), qui jouent un rôle important dans la réalisation d'activités liées à l'économie locale et nationale, notamment activités minières et soutien à l'industrie pétrolière et gazière.

"La tenue conjointe de l'atelier par le Ministère des Ressources Minérales, du Pétrole et du Gaz et le Gouvernement de Namibe s'inscrit dans la stratégie de l'Exécutif visant à promouvoir le potentiel des ressources minérales, pétrolières et gazières existant dans cette province, à attirer les investisseurs, à bénéfice du développement économique et du bien-être des populations», a-t-il affirmé.

Dans l'atelier sur les ressources minérales, le pétrole et le gaz, qui se déroule sous le thème « Exploration durable des ressources minérales, pétrolières et gazières », les participants débattent des sujets sur la législation environnementale, les ressources minérales, le pétrole et le gaz, le potentiel écologique de la province de Namibe, le potentiel minier et les opportunités d'affaires dans la province, la facilité de création de petites industries dans le secteur minier.