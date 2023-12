Sénégal: Exécution des dépenses ordinaires - Les charges financières de la dette s'élèvent à 407,13 milliards au cours du 3e trimestre 2023

Les charges financières de la dette exécutées au cours du troisième trimestre 2023 s'élèvent provisoirement à 407,13 milliards FCFA, représentant environ 95,9% des prévisions de la Lfi 2023.

Selon le ministère des Finances, comparé à la même période de l'année précédente, les charges financières ont évolué en hausse de 35,2% (+105,94 milliards FCFA). Cette hausse, informe la même source, est expliquée par les charges des dettes extérieure et intérieure qui ont enregistré respectivement une augmentation sensible de 37,1% (+95,57 milliards FCFA) et a augmenté de 23,9% (+10,38 milliards FCFA).

Selon la même source, au 30 septembre 2023, les dépenses de personnel exécutées s'élèvent à 958,41 milliards FCFA, soit 75,3% des crédits ouverts (1273,00 milliards FCFA) par la Lfi 2023. Comparées au troisième trimestre de 2022, les dépenses de personnel ont augmenté de 159,14 milliards FCFA, soit 19,9% en valeur relative. Cette hausse est imputable à la revalorisation des salaires dans la fonction publique et à la prise en charge des échéances de 2023 liées aux accords signés avec les syndicats des acteurs de l'éducation, de la santé et à l'augmentation des effectifs mis en solde.

L'effectif des agents de la fonction publique se chiffre à 175 010 agents à la fin du troisième trimestre de 2023, soit une progression de 6% par rapport au troisième trimestre de l'année précédente (9 625 agents). Sa répartition par section est composée comme suit : 53% sont dans les secteurs « éducation et formation professionnelle », 29% dans les secteurs « Forces de Défense et de Sécurité » et 6% pour le secteur de la santé. Les secteurs « finances » et « justice » font respectivement 3% et 2%. Les autres secteurs se partagent les 6% restants.

Les dépenses de personnel sont principalement portées à fin septembre par les secteurs « éducation nationale et formation professionnelle » (57%), « défense et sécurité » (23%) et « santé » (6%).