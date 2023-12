Afrique: Jr 2023 à Ujlog-les défis de l'insertion professionnelle des diplômés au coeur des échanges

La 8e édition des journées récréatives ( JR 2023) de l'unité de formation et de recherche Environnement de l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa a été officiellement ouverte le vendredi 08 décembre 2023 à l'amphithéâtre Tidou Abiba Sanogo de ladite institution académique sous le thème : « Les défis de l'insertion professionnelle des diplômés ».

À travers ce thème, l'Ufr Environnement envisage de développer chez les étudiants, des stratégies pour favoriser leur insertion professionnelle par l'obtention de stages, le comportement en entreprise, l'esprit d'entrepreneuriat. Professeur Kouassi Kouakou Lazare, directeur de l'Ufr Environnement a rappelé la difficulté de mise en stage des étudiants de master qui a suscité le choix du thème de ces journées.

« En effet, contrairement aux années antérieures, nous avons eu cette année beaucoup de difficultés pour trouver des stages de fin de cycle pour nos étudiants de Master en Géologie Appliquée. Or, il est nécessaire pour un étudiant en fin de cycle de faire un stage pour son insertion dans le milieu professionnel. Il s'agit pour nous d'interpeller tous les acteurs de notre système de formation pour formaliser la collaboration avec nos partenaires et rendre dynamiques nos conventions », a-t-il fait savoir.

Se réjouissant des résultats obtenus durant l'année académique écoulée, il a félicité et encouragé les enseignants et les étudiants à toujours s'engager dans la rigueur et dans la qualité. Au nom de la présidente de ladite institution académique, le vice-président Soro Dogniméton a salué le thème de cette année qui cadre bien avec la vision du ministère et les missions assignées à l'université Jean Lorougnon Guédé.

« Nos activités de recherche doivent favoriser l'insertion professionnelle de nos diplômés et le développement socioéconomiques de la Côte d'Ivoire et de la région du Haut-Sassandra. Nous contribuerons ainsi à lutter contre la pauvreté et les inégalités en tant que cause profonde des migrations et de nombreux fléaux », a-t-il dit.

Une conférence inaugurale qui avait pour thème : « Enseignements de qualité et insertion professionnelle des diplômés : un défi pour l'Ufr Environnement », un sketch, des panels ( Insertion des diplômés dans le secteur public et insertion des diplômés dans le secteur privé, la célébration des meilleurs étudiants et promus du Cames 2023 de l'Ufr et le lancement du parc national diocésain sont entre autres les activités qui vont mobiliser durant deux jours autorités académiques, enseignants chercheurs, étudiants, personnel administratif et technique de l'Ufr (Pat) ainsi que les différents partenaires de l'Ufr.

Notons que ces journées sont l'occasion de présenter le bilan des activités, de célébrer les étudiants et les personnels enseignants et administratifs, de sensibiliser sur les insuffisances à corriger et encourager les différents acteurs à redoubler d'efforts pour améliorer les performances de l'Ufr Environnement.