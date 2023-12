Cote d'Ivoire: Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes - Le bilan des Agr classiques dressé à mi-parcours

La Conférence de presse portant sur la mise en oeuvre des Activités Génératrices de Revenus (Agr) développée par l'agence emploi jeunes s'est tenue le lundi 11 décembre 2023 au ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique à Abidjan-Plateau.

Jean-Luc Kouadio, administrateur de l'Agence Emploi Jeunes (Aej), a indiqué que le guichet des activités génératrices de revenus (Guichet AGR Classique) est une composante majeure de l'offre de financement des projets déployés par l'Agence Emploi Jeunes dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. L'objectif de cette rencontre avec la presse était de faire le bilan à mi-parcours de la mise en oeuvre de ce dispositif qui s'inscrit dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement 2023-2025.

« Le programme des Agr consiste au financement des projets ou entreprises portés par les jeunes âgés de 18 à 40 ans dont les besoins de financement sont compris entre 100. 000francs et un million de francs Cfa. Ce sont des conditions de financement de prêts consentis par l'intermédiaire de partenaire financier sur une durée de 24 mois maximum avec une période de différée et un taux d'intérêt de 8%. Pour l'édition 2023, 16.275 jeunes seront financés pour une enveloppe de 7.323.750.000 F Cfa répartis comme suit :2.125 bénéficiaires pour un montant de 956.250.000 F Cfa dans le cadre du Programme de Lutte de contre les Fragilités dans les Zones Frontalières du Nord qui concerne six régions du Nord que sont le Bounkani, le Tchologo, le Poro, la Bagoué, le Kabadougou et le Folon et 14.150 bénéficiaires pour un montant de 6.367. 500.000 F Cfa pour les autres régions (Hors Zone Nord) », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, Jean-Luc Kouadio a souligné que lors de l'enrôlement, ce sont 48.650 candidatures enregistrées sur la période allant du 19 juin au 31 août 2023. Ainsi pour la phase des présélections, 18.560 projets individuels et collectifs ont été présélectionnés à l'issue des comités de présélection tenus, du 02 au 20 octobre 2023 à l'échelle de 421 sous-préfectures/communes. Ces projets sont portés à 60% par les hommes et 40% par les femmes. « 11% sont des projets collectifs et 89% des projets individuels. Les secteurs d'activité sont : le commerce (50,5%), l'Élevage (15,4%), les Services (10%), l'Agriculture (9,3%), l'Artisanat (6,7%), la Restauration (6,4%), le Transport (1,7%), la Pêche (0,1%) », a ajouté Jean-Luc Kouadio.

Puis, il a fait savoir que la première phase de formation débutée en novembre 2023 prendra fin le 23 décembre 2023. Et la deuxième phase de formation (formation de rattrapage) est prévue pour janvier 2024. « Les phases de financement se feront dès la fin de chaque formation après dépôt des dossiers de demande de financement et validation par l'agence Coopec de prise en charge », a-t-il dit.