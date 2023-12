Cote d'Ivoire: Orange Bank tour - Louis Menann-Kouamé veut créer un rendez-vous simple avec le public

La conférence de presse de lancement de la caravane Orange Bank Tour s'est déroulée le jeudi 07 décembre 2023 à Abidjan-Marcory.

Selon les initiateurs, la caravane Orange Bank Tour qui se tient du 08 décembre 2023 au 12 janvier 2024 vise à rapprocher l'institution financière de ses clients. Pour cela, elle va parcourir plusieurs villes et communes de la Côte d'Ivoire que sont Bouaké, San Pedro, ainsi que les communes de Treichville, Abobo, Cocody et Yopougon.

L'institution financière profitera de cette opportunité pour soutenir et mettre en vedette des artistes ivoiriens et d'Afrique de l'Ouest tels que Yodé et Siro, Roseline Layo, Fior de Bior, Floby, Sidy Diop et Madjenin Fitini.

Le directeur général d'Orange Bank Africa, Jean-Louis Menann-Kouamé a indiqué que ces tournées vont offrir à ses clients un moment de partage et de convivialité, en présence de nombreuses icônes de la musique ivoirienne et africaine.

Mais surtout un moment pour renforcer les liens avec sa clientèle. « Nous voulons créer un rendez-vous simple avec notre public et nos clients partout en Côte d'Ivoire. Bien que nous ne puissions pas être présents dans toutes les villes et tous les villages du pays, nous serons dans l'arrière-pays et espérons rencontrer notre public lors de cette tournée festive », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, il a mentionné que ces événements seront également l'occasion de présenter les innovations technologiques développées par Orange Bank Africa, mettant en lumière les solutions bancaires de crédit et d'épargne numériques qui contribuent à l'inclusion financière.

Pour la première étape de cette caravane, l'artiste sénégalais Sidy Diop était du côté de Treichville où il a communié avec les populations de la commune N'Zassa.