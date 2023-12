Congo-Kinshasa: Campagne électorale - Sama Lukonde cartonne à Kasenga !

Le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, s'est rendu, ce samedi 9 décembre 2023, dans sa circonscription électorale de Kasenga, dans la province du Haut-Katanga.

La population de Kasenga Centre lui a réservé un accueil digne d'un prince dans son territoire d'origine, venu dans le cadre de sa campagne électorale. Une foule indescriptible est spontanément venue communier avec lui et rassurer leur détermination de voter massivement pour lui à la députation nationale et provinciale ainsi que pour le Président Félix Tshisekedi Tshilombo, Candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre 2023.

Cette descente était une occasion pour Sama Lukonde de susciter la confiance de ses frères et soeurs dans cette contrée où il a sensibilisé les siens sur leur vote massif aux élections du 20 décembre prochain. Il les a exhortés à voter tous pour le candidat N°20 à la présentielle, le candidat N°33 à la députation nationale et le 62 à la députation provinciale.

« C'est une grande joie de me sentir parmi mes frères et soeurs. L'accueil que vous m'avez réservé témoigne de votre amour fraternel et de la confiance que vous avez vis-à-vis de moi. Je suis chez moi pour communier avec mes frères, pour cette fois-ci, une campagne qui me concerne, moi, candidat député national N°33 et provincial N°62. Nous allons faire cette campagne ici à Kasenga où je vais rester longtemps avec vous. Le fait que vous avez aujourd'hui votre frère élevé au rang de Premier Ministre, grâce à la confiance me faite par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat N°20 à sa propre succession à la présidence de la République », a-t-il dit.

Au regard de ses nombreuses réalisations durables en faveur des habitants de Kasenga notamment l'éclairage public et la construction des routes et des écoles en faveur des populations de ce territoire, Sama Lukonde s'est montré confiant quant à sa victoire écrasante. Pour exprimer leur satisfaction, certains ont témoigné que c'est pour la première fois qu'un fils de Kasenga est nommé Premier Ministre en RDC.

L'arrivée de Sama Lukonde à Kasenga a drainé un raz de marée indescriptible. Ces populations ne jurent que sur leur fils de Kasenga, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge.