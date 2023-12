Sénégal: 1e édition du forum national de la jeunesse - Le développement durable au coeur de la réflexion

L'Association Renaissance Patriotique a organisé avant-hier, samedi 9 décembre, la 1e édition du forum national de la jeunesse et du développement durable autour du thème : « Rendez-vous en faveur du développement durable ». Cette rencontre a réuni environ une centaine de personnalités de divers secteurs d'activités.

« Rendez-vous en faveur du développement durable ».C'est le thème de la 1e édition du forum national de la jeunesse et du développement durable, organisé avant-hier, samedi 9 décembre par l'association Renaissance patriotique. Cette rencontre a réuni environ une centaine de personnalités de divers secteurs, tels que l'économie, l'éducation, la santé, l'agriculture, l'environnement, l'énergie, le numérique, la culture, la communication.

« Notre pays traverse des transformations majeures dabs les secteurs clés, il est essentiel d'orienter ces évolutions vers le développement durable pour anticiper le dérèglement climatique dont Dakar et d'autres grandes villes sont victimes avec une pollution de plus en plus croissante et inquiétante », a relevé Koly Sall, président de l'association Renaissance Patriotique. Malgré les efforts consentis tant du côté public que privé, l'immigration clandestine a atteint son paroxysme. D'où la nécessité de repenser des solutions efficaces pour créer des emplois décents et durables.

« Malgré les efforts consentis tant par le public que par le privé, nous sommes toujours confrontés à ce phénomène. Chacun a donc le devoir de contribuer pour apporter des solutions à cette problématique. C'est dans ce sens que nous avons organisé cette journée de sensibilisation et d'accompagnement. Parce que, parfois les jeunes ont tendance à penser que c'est l'Etat qui donne de l'emploi alors que le rôle de l'Etat, c'est de faciliter les conditions », soutient-t-il. C'est pour cette raison, poursuit-il, que Renaissance Patriotique s'est donné comme objectif d'accompagner les jeunes à croire en eux pour leur redonner de la confiance. « On les accompagne également à bien préparer leurs projets d'études et professionnels afin qu'ils soient employables sur le marché », conclut M Sall.