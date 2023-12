Burkina Faso: Notre action de janvier à octobre 2023

communiqué de presse

Le Burkina Faso est confronté depuis de nombreuses années à une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. Les violences armées répétées ont provoqué d'importants déplacements de population accentuant ainsi leur vulnérabilité et un bilan en pertes humaines élevé.

A la fin de mars 2023, plus de 2 millions de déplacés internes étaient recensés par le Conseil National de Secours d'Urgence et de Réhabilitation (CONASUR) dont plus de la moitié sont des enfants. Souvent, les populations se déplacent plusieurs fois à l'intérieur du pays pour fuir les violences. Selon le ministère de l'Agriculture, plus de 2 millions de personnes, soit environ 9,9% de la population totale du pays, sont touchées par une crise alimentaire.

Dans ce contexte, de janvier à octobre 2023, les activités du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) au Burkina Faso se sont focalisées sur quatre axes : la Protection, la Prévention, l'Assistance aux communautés résidentes et aux Personnes Déplacées Internes (PDI), et la Coopération au sein du Mouvement Croix-Rouge.

En Protection, le CICR a renforcé ses activités en faveur des détenus. Il a également poursuivi ses activités de rétablissement des liens familiaux en faveur des familles séparées, et renforcé ses interactions avec les autorités sur la protection des civils.

%

72 visites ont été effectuées dans 24 lieux de détention.

2 458 appels de bénéficiaires ont été enregistrés par le Centre de Contact Communautaire de la Délégation de Ouagadougou.

En Assistance, surtout dans les régions du Centre-Nord, de l'Est, du Nord et du Sahel, où les besoins humanitaires sont les plus importants, le CICR a fourni des vivres et des articles de première nécessité aux plus vulnérables, apporté un soutien aux éleveurs et agriculteurs, soutenu des activités génératrices de revenus (AGR), réalisé des forages pour l'approvisionnement en eau et a soutenu l'accès aux soins de santé pour des malades et des blessés.

479 609 consultations ont été réalisées, dont 306 545 en faveur de personnes déplacées internes dans les 14 structures de santé soutenues par le CICR.

26 000 personnes

déplacées internes (PDI) et résidentes ont bénéficié d'un meilleur accès à l'eau potable grâce à la réhabilitation de 40 forages équipés de pompes manuelles (PMH) et à la réalisation de 12 nouveaux forages dans les régions du Centre.

10 137 ménages parmi les communautés résidentes et déplacées ont reçu des semences, des outils de travail et 66 ménages ont bénéficié d'une aide financière pour entreprendre.

170 chirurgiens ont été formés sur les principes éthiques relatifs à la fourniture des soins de santé dans les situations de conflit.

Le CICR a également continué à travailler en étroite collaboration avec la Croix-Rouge Burkinabè (CRBF) et les autres composantes du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge afin de venir en aide aux victimes des violences armées, et aux personnes vulnérables.

749 volontaires de la CRBF ont reçu diverses formations pour renforcer leurs capacités.

3 sièges ont été réhabilités au bénéfice des comités provinciaux de Fada, Kaya et Koupéla.

Pour plus d'informations sur nos faits et chiffres au Burkina Faso, de janvier à octobre 2023, cliquez ici.