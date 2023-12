Sénégal: Droits de l'Homme - A Genève, Macky Sall a réitéré l'engagement commun du Sénégal à favoriser le progrès social

Le Chef de l'État Macky Sall a pris part mardi à Genève à la cérémonie commémorative du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui coïncide avec le 30e anniversaire du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.

Sous le thème « L'avenir des droits humains, de la paix et de la sécurité », cette table ronde a permis au Président sénégalais de réaffirmer l'engagement commun de notre pays à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans la paix, la sécurité et la primauté du droit.

« Nous y réussirons si nous convergeons vers des valeurs partagées, pas imposées », a notamment souligné le Chef de l'État avant de rappeler une des déclarations du Président Léopold Sédar Senghor, un de ses illustres prédécesseurs, qui disait: « enracinement et ouverture, au rendez-vous du donner et du recevoir, prélude à la civilisation de l'Universel, symbiose de toutes les cultures et de toutes les civilisations ».

Le Président Sall estime aussi qu'entre peuples libres, dont l'histoire et les réalités socioculturelles sont diverses, une seule aire civilisationnelle ne peut définir la manière dont tout le monde doit se comporter en droits et en devoirs.

Le Président de la République appelle également à rejeter avec la même résolution le suprémacisme, le racisme et la discrimination raciale, la xénophobie, l'extrémisme violent, l'intolérance religieuse et la violation du droit international humanitaire.