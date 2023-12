Congo-Kinshasa: Uvira face aux enjeux électoraux

A Uvira, le fanatisme aveugle, le népotisme sociopolitique, la naïveté de masse, la négligence des faits sociopolitiques par la population et par certains leaders d'opinions et le populisme exagéré chez les jeunes, nous empêche d'utiliser rationnellement notre cerveau dans les différentes occasions de vote, depuis 2006 jusqu'à nos jours et surtout cette incapacité d'utiliser notre intelligence et notre conscience citoyenne dans nos opinions et actions individuelles et collectives.

Nous risquons de tomber dans les mêmes pièges ce 20 décembre 2023 et voter encore des candidats députés non crédibles et démagogues suite aux cadeaux empoisonnés que ces derniers offrent à chaque occasion.

Malgré les multiples séances d'animations et sensibilisations de masse sur les rôles d'un député digne et l'importance des élections présidentielles et législatives dans un pays par certaines asbl, OSC, ONG et mouvements citoyens, une grande majorité de la population d'Uvira semble en train dans la nasse du CORBEAU et le RENARD.

Voilà l'une des causes majeures du non développement local à Uvira, de l'insécurité grandissante et de la pauvreté extrême chez nous à Uvira ville et territoire.

A nous tous de revoir profondément et quotidiennement notre schéma de penser, d'être, de vivre et d'agir, pour un autre UVIRA possible.

A nous tous la responsabilité citoyenne de sensibiliser une fois de plus les femmes, les jeunes et adultes d'Uvira sur l'importance de voter utile et surtout comment penser au-delà de ces cadeaux fatals que plusieurs candidats donner aux groupes d'individus, aux jeunes et femmes d'Uvira pour tenter de corrompre la conscience de ces derniers.

A nous le combat pour sauver cette population en danger.

Après le 20 décembre 2023 la vie continue, ayons nos deux pieds sur terre lorsque nous serions dans l'isoloir.