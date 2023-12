Congo-Kinshasa: Assainissement du fichier du personnel au Ministère de l'EPST - Les Ministres Tony Mwaba et Jean-Pierre Lihau harmonisent les vues

Le Ministre de l'Enseignement Primaire Secondaire et Technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi a fait le déplacement du ministère de la Fonction publique, Modernisation de l'administration et Innovation du Service Public ce jeudi 7 décembre.

A la clé, les échanges avec le Vice Premier Ministre Ministre de la Fonction publique, Jean Pierre Liahu, au sujet de l'audit du fichier du personnel du Ministère de l'EPST. Après avoir accueilli son hôte, le Vice-Premier Ministre Ministre de la Fonction publique Jean Pierre Liahu a eu un tête-à-tête avec le Ministre Tony Mwaba Kazadi pendant quelques minutes avant de rejoindre les équipes techniques de la Fonction publique et l'EPST pour une séance didactique.

Se confiant à la presse, le Ministre Tony Mwaba Kazadi a avancé la raison de cette rencontre. « Il s'agissait d'une rencontre entre le ministère de l'EPST et le ministère de la Fonction publique portant sur deux choses. La principale, c'est la séance de travail qui a eu entre le ministère de la Fonction publique ainsi que celui de l'EPST sur l'audit administratif qui est mené par l'Inspection Générale de l'Administration Publique au sein du ministère de l'EPST en rapport avec un certain nombre de préoccupations qu'on a soulevées notamment la maîtrise des effectifs réels des agents de la Fonction publique qui œuvrent au sein du ministère de l'EPST ainsi que le suivi des mesures contenues dans la dernière instruction du Vice-Premier Ministre de la Fonction publique sur les activités syndicales et des sanctions qui devront réellement suivre par rapport à des agents ou des associations inexistantes administrativement et juridiquement mais qui continuent à oeuvrer de façon marginale », a dit le Ministre Tony Mwaba Kazadi.

Et d'ajouter : « Le deuxième point c'est la situation qui prévaut au niveau de la province de Mongala qui avait poussé le ministère de l'EPST à suspendre la province éducationnelle de Mongala 2. De quoi s'agissait-il? Le Gouverneur de la Mongala avait procédé à la suspension du Comité provincial, c'est-à-dire le Proved, l'IPP et le DIPROCOPE en les remplaçant par un intérimaire qui se trouve être un ancien agent de l'EPST révoqué pour cause d'antivaleurs mais qui se trouverait être aussi un membre de sa famille.

Il a suspendu le Comité provincial pour la simple raison qu'il voulait, en cette période de la campagne électorale, que tous leurs frais de fonctionnement lui soient versés pour lui faciliter la campagne. Ils ont résisté et à cause de cette résistance, il les a suspendus. Et le ministère de l'EPST au niveau national m'avait poussé à suspendre alors cette province éducationnelle et la mettre sous tutelle d'une autre province.

Mais le VPM de la Fonction publique en tant que notable de la Mongala, en a profité dans notre séance de travail, pour me faire part de la tristesse qui a frappé toutes les Mongalaises et tous les Mongalais du fait qu'ils vont souffrir d'une décision qui frappe toute la communauté à cause de la faute d'un seul. Alors on a convenu que le ministère de l'EPST puisse lever la suspension de la province éducationnelle, et je promets que ça sera fait aujourd'hui, et que le Comité provincial retourne à son poste. C'est-à-dire tous les responsables du Comité provincial vont reprendre aussi le service demain », a-t-il conclu.

Par ailleurs, le Vice Premier Ministre, Ministre de la Fonction publique Jean Pierre Liahu a promis, toutes affaires cessantes, de prendre des mesures conséquentes pour mettre hors d'état de nuire le Syndicat qui est à la base de désordre à l'EPST.