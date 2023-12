Cameroun: Mensonges, corruption, révélations inédites - L'ex directeur de campagne Samuel Eto'o charge la star dans un livre

L'Arnaque. C'est le titre du nouveau livre de Jean Bruno Tagne, le journaliste et ex-directeur de campagne de Samuel Eto'o lors de la dernière élection à la présidence de la Fédération camerounaise de Football (Fecafoot).

Le journaliste camerounais vient de publier un ouvrage sur les 18 premiers mois de l'ex-capitaine des Lions indomptables à la tête de la Fédération camerounaise avec un titre éloquent et un sous-titre disant : « Il voulait donner au football camerounais toute sa grandeur ». Mais d'après RFI, le livre serait plutôt à charge contre le meilleur buteur de l'histoire du Cameroun avec (118 sélections et 56 buts entre 1997 et 2014).

Il y a deux ans, le 11 décembre 2021, Samuel Eto'o était élu à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Deux ans après cette élection, celui qui se présente comme « l'ami » de Samuel Eto'o raconte les coulisses de l'incroyable campagne qui a conduit Samuel Eto'o à la tête de la Fécafoot. Il raconte comment le meilleur buteur de la CAN « manoeuvrait avec les politiques, les anciens Lions indomptables et les délégués acquis à sa cause pour remporter une élection difficile. »

Ce proche de l'ancien capitaine du Cameroun relève également que l'espoir que cristallisait son ami, s'est mué selon lui en « filouterie d'espoirs« . « Six mois à peine après son arrivée à la tête de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o a modifié les statuts pour faire passer son mandat de quatre à sept ans, explique notamment Jean-Bruno Tagne à RFI. Il n'avait été stoppé dans cette dérive que par une injonction de la Fifa. Vous vous souvenez de ces fameux audios sur les matchs truqués qui ont profondément choqué ? »

%

Jean-Bruno Tagne revient en outre sur le contrat avec l'équipementier sportif Le Coq sportif qui a été, selon lui, abusivement rompu. Néanmoins, il met au crédit d'Eto'o qu'il a « relancé le football camerounais à travers un championnat qui était très très animé. Il y a eu un début de retour du public dans les stades. »

Contactée par RFI, la Fécafoot n'a pas souhaité réagir. Aucun de ses membres n'aurait encore lu le livre, pour le moment, indique Ouest-france.

En attendant, dans son livre, le journaliste estime que Samuel Eto'o a été rattrapé par sa volonté de puissance : « Il a guillotiné tous ceux qui osaient le critiquer dans son comité exécutif, a-t-il confié à nos confrères d'Actu Cameroun.com. Il a tenté de faire modifier les statuts de la Fédération pour voler trois ans de plus sans passer par la sanction des élections. Il a fait perdre beaucoup d'argent à la Fécafoot à cause de ses fautes personnelles. Il perd presque tous ses procès au TAS. Bref c'est la catastrophe [...] À l'épreuve du pouvoir, Samuel Eto'o a déçu. D'où le sentiment d'avoir été arnaqué. Une tromperie sur la marchandise en quelque sorte », poursuit-il.

Cette nouvelle charge s'ajoute aux accusations de corruption, de manipulation et détournement de fonds dont fait l'objet Samuel Eto'o par son ancien vice-président Henri Njalla Quan.