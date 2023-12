Congo-Kinshasa: Modèle de gestion de la RDC - Marie-Josée Ifoku apporte sa vision de ''kombolisation''

'' La seule vision globale et authentique, qui tient compte du Congo d'hier, d'aujourd'hui et de demain est celle de la Candidate Président de la République Marie-Josée IFOKU, dont le programme de gouvernance touche le fondamental : la restauration de l'homme congolais et de l'Etat-Nation.'' C'est ce que révèle un document, datant du 02 décembre 2023 et parvenu au journal ''La Prospérité'', du Mouvement d'action Thomas More (MAT), une ASBL qui soutient, depuis 2020, la vision de Madame Marie-Josée Ifoku qui repose sur « la Rupture du système de prédation par la ''Kombolisation pour la renaissance de la RDC ».

Selon ce document, '' Le balai, symbole de la Kombolisation qui tire sa source dans la Parole de Dieu, figure parmi les signes distinctifs du mouvement comme action permanente du nettoyage personnel et collectif par la Parole de Dieu. Ce qui présente un tableau complet d'une nouvelle gouvernance, alliant un leadership soumis à la volonté de Dieu d'instaurer son Règne de Justice, de Paix et d'Amour et un électoral formé aux valeurs chrétiennes d'amour du prochain et de son pays''.

C'est pourquoi, ''MAT salua le geste fort et prophétique du Président Félix-Antoine Tshisekedi de représenter le peuple congolais dans une cérémonie publique de repentance et de consécration du pays à Dieu''.

Elaborant sa réflexion, MAT soutient que ''Tout indique le bien que peut apporter à notre pays, au-delà des imperfections de l'une et de l'autre, l'alliance Marie-Josée Ifoku avec sa philosophie de la Kombolisation et Félix-Antoine Tshisekedi avec ''Le Peuple d'abord''. En guise de proposition pour ce faire, le document propose qu''Il ne restera qu'à négocier les fonctions devant permettre à chaque vision d'être développée par un programme commun de rupture du système de prédation et de la renaissance''.

Autre proposition, faire de cinq années à venir une période de transition. ''L'amour du Congo et la sagesse imposent l'adoption du schéma proposé par Madame Marie-Josée IFOKU d'user du mandat électoral de 5 ans à venir comme une période de transition vers la IVe République'', est-il affirmé. Une proposition sans doute soutenue par le constant réalisé par MAT qui est tel que '' Le processus électoral en cours prend les allures d'un piège tendu au peuple congolais pour éviter le changement et maintenir une situation de crise multiforme'' alors que, soutient le document, ''Le peuple congolais a besoin de changement radical sur la qualité de sa vie, la gestion du pays et la mentalité du Congolais''.

C'est ainsi que Marie Jose Ifoku soutient, comme écrit dans le document, '' une alliance salutaire des forces politiques de patriotes congolais pour sauver le Congo de ses tourments et d'un vaste complot de le couper en petits morceaux ''et propose sa vision consistant en la '' kombolisation''. Celle-ci, renseigne le document, est développée en 7 points : le nettoyage personnel, le nettoyage autour de soi, le prolongement de soi, l'unité dans la diversité, le nettoyage de l'Etat, la bonne gouvernance et la renaissance de la République.

La kombolisation, est-il par ailleurs affirmé, non seulement représente un apport philosophique appréciable à la pensée politique africaine, mais aussi, '' au titre de courant politique susceptible de rassembler la classe politique autour des valeurs républicaines, elle ouvre une troisième voie entre les tendances électoralistes au goût inacceptable de violences verbale, physique et psychologique mettant en péril l'unité nationale''.

Et pour tout ce nouveau dynamisme à imprimer sur la politique congolaise, Madame Marie-Josée IFOKU se recommande elle-même. '' En tant que mère qui se dit en souffrance pour donner naissance au nouveau et autre Congo, elle présente le profil idéal du leader de la révolution de la conscience et du changement en profondeur'', conclut le document.