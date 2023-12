Tunisie Telecom redéfinit ses normes de connectivité - Lancement de la fibre 1 Giga

Dans l'ère contemporaine où la rapidité et la fiabilité de la connectivité sont cruciales, Tunisie Telecom s'est plongé dans le futur numérique avec une détermination sans faille. L'opérateur crée aujourd'hui l'événement en présentant sa dernière prouesse technologique : la fibre 1 giga pour les particuliers «Giga Fibre Rapido».

Dans un monde constamment connecté, où l'accès à l'information est aussi essentiel que l'air que nous respirons, Tunisie Telecom se positionne en pionnier de la révolution numérique. La scène a été illuminée hier par le lancement de sa fibre optique révolutionnaire, la «Giga Fibre Rapido», propulsant la Tunisie dans une ère où la connectivité devient une expérience véritablement immersive.

Lors d'une conférence de presse organisée à cet égard à Tunis, le P.-d.g. de TT, Lassâad Ben Dhia, a dévoilé cette avancée technologique qui promet de transformer la façon dont les Tunisiens vivent, travaillent et innovent dans le monde numérique, à l'heure où la vitesse devient une réalité et où la toile numérique tissée par Tunisie Telecom redéfinit les limites de ce qui est possible.

Un tournant dans la transformation technologique

Le P.-d.g. de TT a affirmé que cette réalisation marque un tournant dans la transformation technologique de l'opérateur qui offre des connexions à haut débit, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour les utilisateurs finaux, les partenaires commerciaux et les passionnés de technologie. Il a également rappelé que le premier tronçon de fibre optique installé en Tunisie, ne mesurait que 4 km. Aujourd'hui, ce réseau s'étend sur une distance impressionnante de 50.000 km, témoignant des progrès constants de Tunisie Telecom dans la modernisation de son réseau d'accès.

%

Mais l'annonce phare de la conférence de presse était le lancement de la fibre optique offrant une vitesse remarquable de 1 gigabit par seconde pour les clients particuliers. Ben Dhia a souligné que cette connexion dépasse largement les vitesses traditionnelles, offrant une expérience Internet plus rapide que les connexions habituelles et que l'opérateur prépare activement le terrain pour l'avenir en généralisant la fibre optique. Cette avancée technologique renforcera la connectivité des sites radios, permettant ainsi une connectivité sécurisée et illimitée.

«Aujourd'hui, Tunisie Telecom se positionne comme un leader incontesté dans le secteur des télécommunications en Tunisie, en offrant des solutions technologiques de pointe et en anticipant les besoins futurs en matière de connectivité. La société continuera à jouer un rôle clé dans la transformation numérique du pays, ouvrant la voie à une ère de connectivité rapide et fiable pour tous les Tunisiens», a-t-il encore précisé.

La fibre optique, pilier de l'innovation technologique

Le dirigeant de Tunisie Telecom a mis en exergue l'importance de rendre la fibre optique accessible au plus grand nombre, mettant en lumière la simplicité d'accès qu'elle offre et les opportunités qu'elle ouvre pour des projets encore plus novateurs. Il a également communiqué sur les investissements considérables de Tunisie Telecom dans des câbles sous-marins internationaux, soulignant que cette infrastructure permet à l'entreprise de connecter les citoyens tunisiens à l'échelle internationale.

Ben Dhia a également mis en avant le déploiement massif de la fibre optique à travers tout le pays, connectant plus de 7.000 noeuds par le réseau de fibre optique de Tunisie Telecom. Cette proximité de la fibre optique facilite l'accès des clients et répond aux besoins croissants en connectivité. Dans le même sillage, il a révélé les projets ambitieux de Tunisie Telecom pour l'avenir, visant à offrir un accès 100% fibre aux clients résidentiels. Il a annoncé que près de 200.000 ports fibre optique seront disponibles d'ici la fin de l'année, avec un objectif de 500.000 ports d'ici 2025.

Le P.-d.g. de TT a souligné aussi le programme de modernisation des réseaux, dépassant les 75% d'achèvement, qui améliore considérablement la qualité de service. Ce programme inclut le remplacement des câbles de cuivre par des fibres optiques actives, réduisant les limitations des technologies précédentes et augmentant la disponibilité du service.

Tests en conditions réelles

Ben Dhia a conclu en mettant en avant les réalisations de Tunisie Telecom, y compris les tests en conditions réelles avec des clients existants sur des réseaux live 5G. Il a souligné que l'évolution technologique, comme les vitesses de 1,5 et 1 giga, est une démonstration concrète de l'engagement de la société envers l'innovation et l'offre de débits exceptionnels.

En insistant sur la capacité de la fibre optique, Ben Dhia a mentionné la possibilité de fournir un débit de 1 giga sur des distances allant de 6 à 10 km. Ce débit élevé ouvre la porte à une expérience utilisateur améliorée, permettant une connectivité sans impact à domicile pour un nombre croissant de personnes, ainsi que des activités gourmandes en bande passante tels que le streaming et la vidéo.

Il a également souligné l'importance de la fibre optique dans l'évolution technologique, mettant en avant son rôle essentiel dans le développement de la 5G, tout en mettant en avant la complémentarité de ces technologies et l'engagement de Tunisie Telecom à rester en ligne avec la stratégie nationale, offrant ainsi une connectivité de pointe à ses utilisateurs.

''Tunisie Telecom continue de tracer la voie de la connectivité avancée, démontrant son leadership dans le secteur des télécommunications en Tunisie et anticipant les besoins futurs de ses utilisateurs'', a-t-il encore souligné tout en mettant en lumière les investissements massifs dans le déploiement de l'infrastructure fibre optique, avec une moyenne d'investissement de 70 millions de dinars par an, et soulignant le rôle crucial des partenaires et fournisseurs de services internet dans la monétisation et la maximisation des avantages de cette infrastructure.