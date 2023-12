Tunisie: Voitures électriques | Permis de conduire - Tout est encore dans le flou !

Voitures électriques, une première tunisienne

On croit savoir que la nouvelle voiture électrique tunisienne, qui sera prochainement commercialisée, n'exige pas de permis de conduire pour le conducteur. Alors qu'il est obligatoire pour les motos. Pour quelles raisons ?

En Tunisie, ces derniers temps, beaucoup de nouveaux petits et légers moyens de locomotion se sont développés et répandus, aux cotés des voitures et tout autre type de véhicules ordinaires, sans que l'on ne s'en aperçoive réellement...

Motos : permis de conduire en janvier 2024

Avec le grand boom des services de livraison rapide, trottinettes électriques, vélos en tout genre, motocyclettes, scooters et motos en grand nombre ont envahi les rues et artères des grandes villes du pays. Sans parler des camions à 3 roues, les fameux « tuk-tuk», des tricycles indiens et thaïlandais, véhicules utilisés notamment par les fouineurs et les recycleurs des déchets.

Dans tout ce méli-mélo indescriptible sur les chaussées, s'impose le respect de la sécurité routière et de l'application stricte du Code de la route.

En l'espèce, il y a beaucoup de contrôle à faire pour rétablir l'ordre et assurer la bonne circulation sur les routes tunisiennes.

Ainsi, pourquoi un nouveau décret- loi a rendu obligatoire la détention d'un permis de conduire pour les nouveaux conducteurs de motos, alors qu'il ne l'est vraisemblablement pas pour la toute nouvelle voiture électrique miniature de 3 places? Il y a, là, matière à réflexion.

%

On est en droit de connaiître pourquoi cette prise de position et pour quelles raisons les orientations des décideurs de sécurité routière ne sont pas généralisées à tous les véhicules.

Sinon, l'on peut entrer dans des suppositions et des doutes qui ne font pas avancer les choses. Est-ce que ces « véhicules légers » ne sont pas concernés par le Code de la route ? Est-ce qu'ils respectent les normes de sécurité et de circulation en ville, malgré la vitesse limitée à 45km/h et 90 km/h ?

En Tunisie dans de nombreux domaines, on est plus dans la réaction que dans l'action. Ainsi, alors que le permis de conduire sera obligatoire pour les motos dès le 1er janvier 2024 de façon inédite, à cause de leur implication dans de nombreux accidents de la route, de nouveaux véhicules mis sur le marché semblent dispenser leur conducteur d'un permis de conduire.

Vers la généralisation du permis de conduire ?

Pour rappel, tous les propriétaires de motos, toutes catégories confondues, sont obligés d'être munis d'un permis de conduire, suite à une nouvelle mesure de l'Onsr (Observatoire national de la sécurité routière) qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Le décret gouvernemental N°2021-510 du 18 juin 2021 fixe les différentes catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, leur validité et renouvellement, avec notamment des amendements sur le permis A destiné aux motos. «Cette nouvelle mesure a pour objectif de contribuer à la lutte contre les pertes humaines et les dégâts matériels provoqués par les accidents de moto qui représentent 40% du total des accidents de la route et environ 30% des morts et 35% des blessés», recense l'Onsr. La fréquence élevée des accidents de motos est donc la cause de l'obligation nouvelle d'astreindre le conducteur d'un motocycle à la détention d'un permis de conduire. Une mesure qui va, toutefois, les obliger à passer à la caisse...

«Bako Motors lance sa première voiture 100% tunisienne, électrique et sans permis », annonce-t-on dans de nombreux médias au sujet de la future voiture qui fait le buzz sur la Toile.

On a alors contacté M. Mourad Jouini, chargé de communication de l'Observatoire pour divulguer les premières orientations en matière de droit de circulation de la voiture électrique triplace Bako et pour savoir si le permis est exigé et exigible et selon quels critères, de la vitesse à la puissance fiscale. Il a regretté, pour l'heure, de ne pas pouvoir indiquer la position officielle prise par la Direction de l'Onsr.

Le débat n'est pas près d'être clos, faute de communication claire et transparente à ce sujet.

Soit de l'improvisation en définitive ou d'une décision hâtive, à la dernière minute.