Tunisie: Fédération générale de l'enseignement supérieur - Pour des procédures de recrutement et de promotion transparentes

La fédération attire l'attention de l'autorité de tutelle sur l'importance de créer une commission d'arbitrage composée d'académiciens intègres chargés examiner les requêtes des candidats, après la proclamation des résultats de recrutement et de promotion.

La Fédération générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a indiqué que l'amendement du décret 1825 de l'année 1993 qui fixe le statut particulier du corps des enseignants chercheurs des universités et sa révision par le décret 749 de l'année 2023 reste insuffisant, mais néanmoins «positif».

La fédération appelle le ministère de tutelle à conférer davantage d'efficacité et de transparence aux procédures de recrutement et de promotions dans l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et souligne que les commissions de recrutement et de promotion devraient être composées d'enseignants de différents grades.

La commission d'arbitrage aura pour entre autres prérogatives de prendre des décisions définitives, et de permettre aux candidats de suivre leurs dossiers dans le cadre académique et sans recourir à d'autres instances incompétentes à résoudre les questions scientifiques et pédagogiques, a-t-elle précisé.