Tunisie: Commémoration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme - La Tunisie s'engage à renforcer le système de promotion et de protection des droits de l'homme

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Nabil Ammar, a pris part, hier, à l'événement de haut niveau «Droits de l'homme 75», organisé par le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, à Genève, les 11 et 12 décembre.

Dans la déclaration de Tunisie prononcée à cette occasion, le ministre a fait part de l'engagement de la Tunisie à poursuivre le renforcement de son cadre législatif et juridique dans le domaine des droits de l'homme, conformément aux standards internationaux.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, il a indiqué que la Tunisie est déterminée à parachever la mise en place des institutions constitutionnelles et renforcer le système de promotion et protection des droits de l'homme. Nabil Ammar a assuré que la Tunisie oeuvre à promouvoir le développement local et régional et à lutter contre la pauvreté, les disparités régionales, et toute forme de violence contre les femmes, dans le cadre d'une approche globale et intégrée. Par ailleurs, le ministre a fait part de l'engagement de la Tunisie à soutenir les droits imprescriptibles et inaliénables du peuple palestinien à l'autodétermination et à la récupération de tous ses territoires. Cet événement de haut niveau se tient à l'occasion de la commémoration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.