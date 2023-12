Tunisie: Franchise en Tunisie - Un modèle d'affaires en évolution

«Au cours des sept dernières années, la compréhension du modèle d'affaires de la franchise a connu une progression remarquable, passant de 34 à plus de 80%», explique une récente enquête.

«Il y a des évolutions significatives dans le paysage des affaires en Tunisie», c'est ce que révèle une étude menée par «wefranchiz» sur la franchise en Tunisie. Ce travail explique les tendances du secteur au cours de cette dernière année. Une série de constats montre une progression du modèle d'affaires franchisé en Tunisie. «Au cours des sept dernières années, la compréhension du modèle d'affaires de la franchise a connu une progression remarquable, passant de 34 à plus de 80%», explique l'enquête. «Le potentiel pour cette industrie est très important, car l'accès aux capitaux pour le développement des PME est plus difficile». Une autre constatation faite, la franchise séduit les jeunes actifs. L'intérêt pour le secteur se concentre principalement parmi les individus de moins de 50 ans, démontrant une préférence marquée au sein de cette tranche d'âge.

Egalement, cette année, une augmentation de l'intérêt des femmes pour le modèle de franchise a été observée, bien que le ratio global reste proche d'un équilibre (50% pour les deux genres). La franchise est toujours largement perçue comme un moteur de création d'emplois et d'amélioration de la qualité des produits et services. Par ailleurs, la confiance dans les enseignes tunisiennes reste élevée, dépassant les 80%, tant sur le marché local que dans la perspective d'une expansion internationale. Aussi, il y a un développement important des opportunités de développement pour les marques tunisiennes. Le contexte économique favorable et la volonté politique créent un environnement propice au développement des marques tunisiennes en franchise. Les investisseurs sont de plus en plus conscients de ces opportunités et accordent leur confiance aux marques émergentes.

Avantages et inconvénients

Du côté des avantages, la franchise est majoritairement associée à l'emploi et aux bénéfices, alors que des aspects tels que la réduction des risques d'investissement et l'assistance structurelle du franchiseur sont moins pris en compte, marquant une inversion par rapport au principe de base de la franchise. Les inconvénients, cités par les répondants à l'enquête, incluent un manque de liberté entrepreneuriale, des coûts de démarrage élevés. Ceci s'avère être une sous-estimation des problèmes potentiels de la franchise tels que la dépendance à la marque et les ententes contractuelles entre franchiseur et franchisé. Il est impératif d'éduquer les candidats franchisés sur le modèle d'affaires correct de la franchise, en mettant l'accent sur des valeurs sûres.

De ce fait, les réseaux seront à même de grandir dans un contexte structuré et gagnant pour les deux parties. Il est à noter que tous ces points seront exposés et discutés en profondeur lors de la 2e session du salon de la franchise Tunisia Franchise Show qui se tiendra les 15 et 16 février 2024 à Tunis. Cette session sera marquée par la présence des experts du secteur de la franchise ainsi que des représentants de marques tunisiennes et internationales prestigieuses.