Tunisie: Meilleure technique chirurgicale dans le monde du « cou palmé » - Une compétence tunisienne se distingue

Malgré les avancées dans le domaine de la chirurgie esthétique et réparatrice, rares sont les chirurgiens qui traitent cette malformation bien que les patients soient devenus beaucoup plus exigeants quant aux résultats esthétiques.

Le « cou palmé », ou scientifiquement appelé «pterygium colli», est une caractéristique distinctive chez les filles atteintes du syndrome de Turner. Connue sous le nom de «webbed neck» chez les anglo-saxons et familièrement appelée «tête de sphynx», cette malformation du cou est le résultat d'une anomalie chromosomique rare.

Un résultat esthétique optimal

Le syndrome de Turner est causé par une anomalie génétique où les filles naissent avec un seul chromosome «X0» au lieu des deux chromosomes «XX» normalement présents. Cette condition génétique affecte environ 1 naissance sur 2500, faisant de cette maladie une réalité peu fréquente mais significative. Le «cou palmé» devient ainsi une empreinte physique de cette anomalie chromosomique. Ces jeunes filles, touchées par le syndrome de Turner, sont confrontées à un défi particulier en raison de cette caractéristique physique distinctive. La prévalence de cette condition, bien que relativement rare, met en lumière l'importance de sensibiliser le public à la diversité génétique et de promouvoir l'acceptation. Ces enfants, malheureusement, sont souvent confrontés à des défis sociaux. L'incapacité de cacher cette particularité physique les conduit parfois à s'isoler, car la société peut malheureusement rejeter toute forme d'anomalie.

Malgré les avancées dans le domaine de la chirurgie esthétique et réparatrice, rares sont les chirurgiens qui traitent cette malformation bien que les patients soient devenus beaucoup plus exigeants quant aux résultats esthétiques. Dr Mehri Turki Imen, chirurgienne maxillofacial et esthétique, hospitalo-universitaire qui exerce à l'hôpital universitaire Mohamed Tahar Mâamouri de Nabeul, a développé sa propre technique chirurgicale, publiée en 2017 dans une revue internationale allemande, pour traiter la forme complète du cou palmé qui se traduit par un cou large bordé par deux bandes de peau épaisses latérales et une extension des cheveux vers la région latérale du cou et la nuque en arrière.

La technique chirurgicale de cette compétence tunisienne offre un résultat esthétique optimal avec un contour normal et symétrique du cou, une correction de la répartition des cheveux sans pour autant laisser de cicatrices visibles. Comparée aux 26 autres techniques décrites dans le monde, la technique de la docteure tunisienne est considérée comme l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure, avec un résultat esthétique supérieur. Ce classement est établi à la suite d'une étude comparative selon des critères objectifs et codifiés, réalisée par Docteur Mehri Turki Imen et validée par des experts internationaux (https://doi.org/10.1007/s10006-023-01166-2).

Une référence pour les chirurgiens du monde

Cette étude a aussi permis de définir un algorithme décisionnel qui aide tout chirurgien à choisir la bonne méthode et les meilleurs gestes techniques à utiliser pour réussir le traitement de cette malformation.

Par ailleurs, Dr Mehri Turki Imen a mis au point une classification de cette malformation qui est une première mondiale définissant 4 types de « cou palmé». Cette classification est désormais obligatoire et est devenue une référence pour les chirurgiens du monde, afin de définir les gestes chirurgicaux précis à réaliser pour aboutir à un résultat esthétique optimal, comme elle est nécessaire dans l'évaluation des résultats de toute technique chirurgicale.

Avec sa technique chirurgicale, devenue une référence internationale, pour traiter cette malformation complexe du cou, Dr Mehri Turki Imen prouve, encore une fois, sa compétence dans le domaine pointu de la chirurgie réparatrice. La nature de ces recherches très complexes et spécialisées, qui sont diffusées dans des revues scientifiques de renommée internationale, confirme la qualité de nos compétences tunisiennes dans le domaine de la recherche scientifique médicale et dans l'exercice de la médecine, ce qui ne fait qu'améliorer la notoriété médicale de la Tunisie dans le monde.