Congo-Brazzaville: Citoyenneté - Des écoliers s'imprègnent des valeurs et symboles de la République

Le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales a organisé, le 11 décembre à Brazzaville, une cession de sensibilisation des élèves du primaire et du secondaire aux valeurs des symboles de la République.

« Il est question de permettre à vous jeunes, élites du Congo de demain, d'assimiler ces valeurs, de les vulgariser autour de vous pour devenir élèves et citoyens exemplaires », a déclaré le secrétaire permanent dudit Conseil, Céphas Germain Ewangui.

La communication relative à la sensibilisation a été faite par le chancelier Norbert Ondongo, directeur de la Conservation à la grande chancellerie des Ordres nationaux. Drapeau, armoiries, sceau, devise, citoyenneté, laïcité font partie des symboles et valeurs ayant fait l'objet de la sensibilisation. Une série de questions-réponses pour éclairer la lanterne des élèves qui ont eux-mêmes présenté des saynètes sur plusieurs thématiques ont ponctué cette session de sensibilisation.

Les élèves venus de quelques établissements de Brazzaville ont salué l'initiative du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. « Cette sensibilisation nous a permis d'avoir, entre autres, un nouveau regard sur les symboles de la République et d'approfondir nos connaissances sur des principes comme la laïcité », a fait savoir Beni Mboko, un élève de seconde qui a, par ailleurs, souhaité que ce genre de sensibilisation se poursuive.