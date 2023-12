Congo-Kinshasa: Le candidat n°20 promet d'élargir la gratuité au cycle secondaire

Après la gratuité de l'enseignement primaire, laquelle constitue l'un des piliers des grandes réalisations de son premier mandat, Félix Tshisekedi promet d'élargir cette politique de soulagement social des parents au niveau secondaire s'il est réélu à l'issue de la présidentielle du 20 décembre prochain.

C'est devant une foule immense, à Beni, dans la province du Nord Kivu, qu'il a fait cette promesse au cours de la communion avec la population, dans le cadre de la campagne électorale. En rapport avec l'enseignement, il a fait savoir que des universités se construisent et d'autres sont en pleine réhabilitation à travers le pays pour renforcer l'éducation et l'instruction de la jeunesse.

À part la gratuité de l'enseignement, Félix Tshisekedi a aussi fait le point de la Couverture santé universelle qui fait déjà ses pas, avec notamment la gratuité de la maternité, puis elle s'étendra à l'ensemble des soins de santé pour tous.

Pour y parvenir, on est en train de construire des centres de santé et des hôpitaux à travers la République, aussi bien dans le cadre du PDL-145 T que d'autres projets et programmes divers.

Le Président candidat a commencé par remercier les filles et fils de Beni qui se sont constitués en force d'autodéfense en vue de bouter dehors l'agresseur rwandais avec ses supplétifs.

Il a saisi l'occasion pour informer la population de la montée en puissance des FARDC, qui sont aujourd'hui capables de défendre le territoire national comme il se doit. C'est pourquoi, a poursuivi le

Président candidat, l'ennemi constatant qu'il ne peut plus progresser sur le plan militaire, a changé de stratégies pour s'infiltrer en politique au sommet de l'Etat. On a des candidats à la présidentielle pilotés par l'ennemi, dans le but de continuer le pillage de nos ressources et le massacre des Congolais. Ils se distinguent par leur refus catégorique de citer le nom du tueur du peuple congolais, Paul Kagame, ou dénoncer l'agression rwandaise. Il faut être vigilants pour ne pas tomber dans le piège, a-t-il alerté.

«Tant que je serai Président de la RDC, Kagame n'osera plus venir s'aventurer sur le territoire national comme il en avait l'habitude», a déclaré Félix Tshisekedi, sous des applaudissements nourris. Avant de rassurer que les forces armées congolaises ont maintenant tout ce qu'il faut pour défendre le territoire national.

Il va également poursuivre la relance de l'économie nationale en développant l'agriculture et la transformation de nos minerais sur place au pays.

A Goma, Félix Tshisekedi a annoncé officiellement le retrait de la MONUSCO et la fin de la Mission de l'EAC en RDC.