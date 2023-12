Sénégal: Natation - La Fédération tire un bilan positif de la saison et se projette sur les compétitions de 2024

Dakar — Le président de la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage, Maguette Fatim Dièye, a tiré un « bilan positif » de la saison sportive 2023 qui s'est terminée, dimanche dernier, et se projette sur les préparatifs des compétitions mondiales et africaines prévues en 2024.

''La saison a été riche en émotion. Nous tirons un bilan positif de la saison sportive 2023 qui vient de s'achever avec l'organisation des championnats du Sénégal en individuel, dimanche, à la piscine du camp militaire de Bel-Air.

Les nageurs Adama Thiaw Ndir de l'Association sportive des forces armées (ASFA) et Aissatou Ndiaye du Club de natation de Résidence Axa Maristes sont champions du Sénégal de natation, terminant la saison sportive avec quatre médailles en or et une en argent, chacun.

''Depuis l'ouverture de la saison au mois d'avril, la Fédération a démarré par ses compétitions en Open water (compétition en eau libre - en mer) à Dakar et dans les régions en perspective de la traversée Dakar-Gorée (24 septembre 2023) '', a-t-il dit.

Selon lui, cette 34e édition ''a connu une innovation de taille avec les inscriptions en ligne sur le site internet de la Fédération et une participation massive des nageurs avec plus de 650 participants''.

''La Fédération a aussi organisé tous ses championnats nationaux en poussins, benjamins, minimes-cadets et individuel qui se sont tous bien déroulés avec une bonne organisation à tous les niveaux'', s'est réjoui M. Dièye.

Le président de la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage a salué l'engagement de tous les acteurs pour la réussite de cette saison.

Maguette Fatim Dièye a assuré que la Fédération prépare ''la saison 2024 avec en ligne de mire les championnats du monde en grand bassin au mois en février à Doha et les Jeux olympiques Paris 2024 (26 juillet-11août)''.

Il a aussi promis que les nageurs sénégalais se préparent pour les Jeux africains à Accra, au mois de mars, les Championnats d'Afrique de natation prévus entre avril et mai, et les championnats du monde en petit bassin à Budapest (Hongrie), en décembre.

''Dans le long terme, la Direction technique continue les stages de préparation de l'Elite jeune en direction des JOJ Dakar 2026 et la détection de jeunes talents'', a-t-il dit.