Afrique de l'Est: Le forum de consultation sur le commerce et les investissements entre l'Éthiopie et le Qatar s'est tenu à Doha, au Qatar.

<strong>Addis Ababa, — :- Un forum de consultation sur le commerce et l'investissement visant à renforcer les relations économiques entre l'Éthiopie et le Qatar s'est tenu à Doha, au Qatar.

Le forum vise principalement à accroître la coopération entre les deux pays dans le développement du secteur des jardins et des fleurs, du commerce des produits agricoles et du tourisme.

Dans son discours d'ouverture, le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur Misganu Arga, a affirmé que les institutions commerciales qataries devraient investir en Éthiopie et profiter du potentiel du secteur agricole.

L'ambassadeur Misganu a ajouté que le forum permettra d'introduire des attractions touristiques au Qatar et sur le marché international et permettra aux produits de fruits et légumes éthiopiens d'atteindre le marché.

Pour sa part, l'envoyé spécial éthiopien et ambassadeur plénipotentiaire au Qatar, Faisal Ali, a noté que les deux pays vont renforcer le commerce et les investissements dans les domaines de l'agriculture, de l'aviation, du tourisme et du développement énergétique.