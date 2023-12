Angola: Le Gouvernement étudie une subventionsaux médicaments

Luanda — Le Gouvernement angolais prépare une étude sur le subventionnement des médicaments pour le traitement des maladies chroniques non transmissibles, a annoncé mardi le secrétaire d'État à la Santé Publique, Carlos Pinto de Sousa.

S'adressant à la presse, à l'issue de la Vème Réunion ordinaire de la Commission de Politique Sociale du Conseil des Ministres, présidée par la ministre d'État chargée du Secteur Social, Dalva Ringote, Carlos Pinto a déclaré qu'il était en cours la quantification de ces maladies et la charge financière pour utilisateurs.

Il a expliqué que l'étude porte également sur la définition du système de prix et d'un modèle financier soutenu et durable au bénéfice des familles, en particulier celles qui en ont le plus besoin.

Parmi l'ensemble actuel de ces maladies, le secrétaire d'État a avancé certaines d'entre elles, notamment le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, la drépanocytose et les maladies mentales, puisque le traitement est continu.

Toujours dans le secteur de la Santé et dans le cadre du projet Simplifica 2.0, la réunion a examiné un projet de décret présidentiel qui établit les règles et procédures d'autorisation des activités pharmaceutiques, pour accélérer la procédure de délivrance de l'autorisation pour exercer cette activité, promouvoir la libre initiative et l'entrepreneuriat dans le secteur, améliorant ainsi l'environnement des affaires dans le pays.

Dans le domaine de l'Environnement, la Commission de la Politique Sociale a évalué le projet de Règlement sur l'exercice des activités d'exploration des ressources minérales, pétrolières et gazières dans les zones de conservation, visant à établir des normes environnementales applicables à ce type d'activités, afin de garantir que cet exercice répond à vos besoins spécifiques et respecte l'environnement.

Dans le même sens, cet organe a évalué un deuxième projet de règlement sur les zones de conservation de l'environnement, qui établit les normes pour la création, la classification, l'organisation, la gestion, l'utilisation durable et la surveillance des zones susmentionnées, et, à la même occasion, une évaluation préliminaire a été réalisée de l'avant-projet du décret présidentiel approuvant le statut organique de l'Institut national de gestion de l'environnement et recommandant son amélioration pour un examen plus approfondi au sein de cette Commission.

Pour la ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, ces deux diplômes « importants » visent à réglementer la loi 8/20 du 16 avril, puisque le pays compte 14 zones de conservation et qu'il est nécessaire de réaliser une étude d'impact environnemental, avant , pendant et à la fin de chaque activité d'exploration.

Le Commission de Politique Sociale du Conseil des Ministres a également été informé de l'état de mise en oeuvre du Programme de Renforcement de la Protection Sociale "Kwenda", au cours du troisième trimestre de l'année en cours.

À ce sujet, il a été constaté qu'à la fin de cette période, le Programme Kwenda couvrait 68 municipalités, dans les 18 provinces du pays, 243 communes et 11 mille 415 quartiers/villages, avec une augmentation de plus de 970 quartiers et villages par rapport à au trimestre précédent.

Le programme a enregistré jusqu'à présent un million 151 mille 662 ménages, ayant, au cours de cette période, effectué des paiements à 230 mille 220 nouveaux ménages, laissant ainsi un cumul de 843 mille 468 ménages payés jusqu'à présent, ce qui correspond à 58,23 pour cent des agrégats attendus.

La commission a également évalué un projet de Diplôme juridique qui vise à inclure dans le système juridique national un instrument juridique qui réglemente, de manière objective, les critères techniques et les procédures d'attribution de prix dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation.

Ce prix vise à promouvoir l'excellence dans la recherche scientifique et le développement technologique, stimulant ainsi la production de connaissances scientifiques, la créativité et l'innovation des chercheurs scientifiques, inventeurs et innovateurs angolais dans différents domaines de la connaissance, ainsi que la reconnaissance de leur contribution au développement durable de l'Angola.