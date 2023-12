Angola: La production de pommes de terre manque d'investissements dans les semences

Lubango (Angola) — La production de pommes de terre et de patates douces "exige un fort investissement" dans les semences améliorées, pour que la province de Huila devienne autosuffisante, a défendu mardi, à Lubango, à Huila, le directeur du Bureau pour le développement économique intégré, Domingos Kalumana.

Lors de la campagne agricole 2022-2023, la province de Huíla a récolté 27 mille 687,12 de patates douces et 20 mille 240,3 de pommes de terre, les municipalités de Matala, Caluquembe, Chicomba, Humpata et Quipungo étant les plus grands productrices.

Se confiant à l'Angop, dans le cadre de la Foire de la Pomme de Terre, un événement de promotion du produit organisé chaque année, il a dit qu'actuellement, il n'y a qu'un seul producteur de semences améliorées de pommes de terre à grande échelle, la société Jardins da Yoba, qui a un production de mille tonnes.

Cependant, même s'il considère que la production est faible, le responsable a souligné qu'il n'est pas possible de mesurer de manière fiable le besoin de consommation de pommes de terre dans la province, car il faudrait une étude de la consommation de chaque famille.

Il a expliqué que de nombreuses coopératives qui produisent ce produit souffrent d'une pénurie de semences améliorées, ce qui donne une plus grande chance d'obtenir des estimations de récolte correctes.

« Il y a aussi un autre aspect important qui est de travailler avec les communautés, pour qu'elles explorent les zones de production les plus proches des rivières, car la province de Huila est traversée par le fleuve Cunene et il y a des rives qui doivent encore être explorées, pour avoir une plus grande productivité», a-t-il poursuivi.

Domingos Kalumana a également parlé du travail avec les agents transportant les marchandises produites dans les zones agricoles jusqu'aux points de commercialisation, en examinant la chaîne logistique pour promouvoir une plus grande production, une meilleure conservation et une plus grande distribution du produit.

Il a réaffirmé qu'il existe des lignes de financement visant à promouvoir la production nationale, mais que les agents économiques doivent être organisés pour bénéficier de ces avantages, c'est pourquoi le Bureau travaille avec les producteurs pour assurer leur organisation.

"Nous travaillons pour recueillir des informations auprès des associations professionnelles et des coopératives sur ce qu'elles produisent, les difficultés, le niveau d'organisation afin que celles-ci puissent être exploitées avec différentes lignes de soutien national", a-t-il poursuivi.

Même sans fournir de chiffres, Domingos Kalumana a indiqué que la municipalité de Matala contribue dans une mesure considérable à la production de pommes de terre, à travers le périmètre irrigué, un produit qui est vendu à Huila et dans d'autres régions du pays qui ont besoin d'être consommées.