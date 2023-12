Angola: Espagne - L'Ambassade d'Angola accueille le Congrès International de CIESART

Luanda — L'Ambassade d'Angola en Espagne a accueilli ce week-end le IVe Congrès international de la Chambre internationale des écrivains et artistes (CIESART), avec des conférences et des communications sur la paix et l'autonomisation des femmes.

L'événement a été marqué par la présentation de la nouvelle anthologie de la CIESART entièrement consacrée aux femmes et à leurs luttes pour le respect et l'égalité, avec une préface écrite par Ramon Nunez Duval.

Le programme comprenait également la remise des prix et l'investiture du nouveau Dr Honoris Causa en littérature et philosophie, l'un des moments les plus solennels de la journée.

Intervenant lors de l'événement, l'attachée de presse Marlene Gomes, a parlé de la force de la femme africaine, en particulier de la femme angolaise, soulignant les actions menées pour l'égalité des sexes et la paix universelle.

Marlene Gomes a souligné l'engagement politique en faveur de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et des filles et de l'encouragement des échanges culturels.

La responsable a souligné comme priorité de l'Exécutif angolais et de l'Agenda Commun - Nations Unies, la promotion et la défense de l'égalité, de l'émancipation, du processus socio-économique et de l'éradication de la violence, à travers la paix et la démocratie.

L'événement a réuni certains des auteurs de l'anthologie, à savoir la présidente mondiale, Lily Baylon, la présidente de la CIESART Espagne, Ana Benegas, la présidente de CIESART Portugal, Isilda Nunes, et l'auteur de la peinture qui sert de couverture de l'anthologie.

La CIESART vise à contribuer à l'intégration des organisations internationales et des individus, à travers des accords mondiaux pour parvenir à la paix avec des propositions et des éléments innovants qui promeuvent les politiques culturelles dans le monde.

L'organisation est présente dans 80 pays, avec plus de 17 000 membres et trois sièges en Espagne, en Suisse et au Pérou.

Ses associés sont des écrivains, des artistes, des promoteurs culturels et des personnalités qui mènent des activités à ces fins et sont appelés à réaliser l'unité.

L'organisation met l'accent sur la récompense du talent et de la persévérance, à travers la reconnaissance annuelle du « Prix International Mar de Cristal » dans différentes catégories.

La CIESART est une organisation caritative et à but non lucratif dont les projets visent à projeter des responsabilités partagées en matière du bien-être social.