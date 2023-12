Angola: Le ministre Téte António reçoit l'ambassadeur des États-Unis

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a discuté mardi, à Luanda, avec l'ambassadeur des États-Unis en Angola, Tulinabo Mushingi, du renforcement de la coopération bilatérale, ainsi que des réactions à la rencontre entre les Présidents Joe Biden et João Lourenço, tenue le 30 novembre à la Maison Blanche, à Washington DC.

Joe Biden et João Lourenço se sont rencontrés dans le cadre de la célébration des 30 ans de relations diplomatiques entre les deux États, qui coopèrent dans divers domaines, comme le pétrole, la défense et la sécurité et les énergies renouvelables.

Lors de l'audience, Téte António et Tulinabo Mushingi ont également abordé les conflits en Afrique, en particulier la situation à l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), en mettant l'accent sur la mise en oeuvre des processus de Luanda et de Nairobi y compris le retrait progressif des forces armées de l'Afrique australe (SADC) de ce pays.

À cet égard, l'ambassadeur Tulinabo Mushingi a déclaré que les États-Unis d'Amérique apprécient les efforts déployés par le Président João Lourenço dans la recherche d'une solution pacifique et durable au différend entre le Rwanda et la RDC.

A l'occasion, les deux entités ont également évoqué les élections en RDC, qui se déroulent le 20 décembre, ainsi que les questions humanitaires à l'Est.

Il y a lieu de rappeler qu'en trois décennies, l'Angola et les Etats-Unis ont approfondi leurs échanges, avec des visites régulières d'autorités, d'hommes d'affaires et d'autres acteurs, ce qui a permis de partager des expériences dans divers domaines.

Actuellement, l'Angola est le troisième partenaire commercial des États-Unis en Afrique subsaharienne, le pétrole étant l'un des principaux atouts de ce partenariat stratégique.