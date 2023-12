Congo-Kinshasa: Droits de l'homme en RDC - Pour le BCNUDH, ''les efforts consentis en matière du respect des droits de l'homme méritent d'être consolidés, mais autant pour dire qu'il y a encore des défis énormes à surmonter''.

L'idéal humaniste dans le monde reste encore inachevé, selon Patrice Vahard, Directeur du Bureau Conjoint des Nations-Unies aux droits de l'homme. Selon lui, il y a des efforts, certes, à consolider. En effet, nous parlons de la dignité humaine à l'heure de la célébration du 75è anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Etat des lieux de la DUH avec focus sur les avancées en matière du respect des droits de l'homme en Rdc.

Au moment où l'on vient de célébrer les 75 ans de la DUH, nous rappelons que les nations du monde avaient souscrit à une trentaine d'engagements en vue de la mise en oeuvre effective de cette Déclaration. Quels sont ces 30 engagements pris dans le cadre de la dignité humaine dans le monde ? Quelle évaluation faire de l'effectivité de ces engagements, plus particulièrement en Rdc ? Est-ce que l'idéal humaniste universel est-il resté inachevé à ce jour et pourquoi ? Est-ce que la communauté internationale, plus particulièrement l'autorité publique congolaise a réussi la mise en oeuvre des principes énoncés dans cette Déclaration ?

Le monde aujourd'hui et surtout la Rdc évoluent dans un contexte marqué par des tensions et des périls qui menacent la sécurité, la stabilité et la prospérité des peuples. Que peuvent-être les besoins impérieux qui s'offrent à la nécessité de renouveler un engagement universel en faveur de la protection des droits des individus et des collectivités, plus particulièrement de ceux des catégories en situation de précarité ?

Bilan, défis, failles ou anomalies de la Déclaration et perspectives pour la dignité humaine.

C'est la problématique qu'aborde le magazine de promotion de vos droits et devoirs avec principalement le Directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Patrice Vahard et Aron Mukalengi, Coordonnateur des Amis de Nelson Mandela pour les droits de l'homme.