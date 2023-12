Maroc: Coup d'envoi de la 23ème édition du Festival national du théâtre

La 23ème édition du Festival national du théâtre s'est ouverte, vendredi soir à Tétouan, pour une nouvelle édition qui met à l'honneur le théâtre et fera découvrir aux passionnés les plus récentes créations théâtrales.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l'initiative du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette édition qui se poursuivra jusqu'au 15 décembre, connaît la participation de 11 oeuvres au titre de la compétition officielle pour le Prix national du théâtre, qui comprend les catégories de l'écriture, la mise en scène, la scénographie, les costumes, et l'interprétation (femmes et hommes), en plus du Prix de l'espoir et du Grand Prix.

S'exprimant à cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohammed Mehdi Bensaid, a indiqué que le théâtre national connaît "un développement remarquable", grâce au travail assidu des troupes nationales, à leur dévouement à présenter les plus belles oeuvres théâtrales et à représenter le Royaume à l'international dans divers forums mondiaux, mettant en avant l'action parallèle du ministère en matière de promotion du théâtre national, conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, qui "accorde une attention particulière au théâtre et aux acteurs marocains".

Le théâtre a toujours été au coeur de l'action du ministère, "en tant que père des arts et miroir de la société, abordant les problèmes et les préoccupations des Marocains sous différents angles", a dit le ministre, notant que le grand succès qu'a connu le théâtre marocain ces derniers temps témoigne de l'action gigantesque réalisée par le Royaume dans ce domaine.

Il a, par ailleurs, relevé que le théâtre a toujours fait partie du quotidien des citoyens marocains, qui suivaient les pièces dans les salles de théâtre et à la télévision, mais suivaient également les retransmissions à la radio, notant que la génération actuelle se soucie de moins en moins du théâtre, ce qui représente un défi pour le ministère qui oeuvre à renouer le lien entre le théâtre national et son public.

Le ministre a également mis en avant la nécessité d'encourager les nouveaux talents, notamment dans les Maisons des jeunes et de la culture, car "les plus grandes troupes théâtrales se sont produites au début dans les Maisons des jeunes durant la deuxième moitié du siècle dernier", ajoutant: "C'est également aux artistes, aux instituts d'art dramatique et à tous les acteurs dans le domaine culturel d'oeuvrer pour le développement du théâtre national".

De son côté, le directeur artistique du festival, Mahmoud Chahdi, a souligné que cette édition intervient dans un contexte marqué par un changement qui s'opère dans tous les domaines, y compris la présence du théâtre en tant que domaine de la littérature, à travers la présentation et la signature de plusieurs textes théâtraux et livres critiques au public.

Dans une déclaration à la presse, M. Chahdi a noté que l'édition de cette année comprend la présentation de nombreuses pièces de théâtre pour enfants et de théâtre de rue, en plus de la programmation de rencontres et d'une exposition de photos, relevant que le festival essaye de montrer cette année que le théâtre restera toujours le père des arts, malgré le développement technique, et reste capable d'accompagner tous les espaces et les techniques. La cérémonie d'ouverture a également été marquée par un vibrant hommage rendu aux artistes Jalila Talemsi, Abdelkarim Jebli et Mohamed Khouyi, en reconnaissance de leur contribution à la promotion du théâtre marocain.

A cet égard, M. Khouyi a affirmé, dans une déclaration à la presse, que cet hommage "signifie que des personnes suivent la carrière et les oeuvres des artistes, ce qui leur donne plus de confiance et les encourage à poursuivre leur parcours artistique et innover de plus en plus", notant qu'il s'agit d'"un hommage rendu, à travers lui, à tous les comédiens, toutes les pièces de théâtre, artistes et créateurs, que ce soit au théâtre, au cinéma ou à la télévision, et nous devons renforcer la culture de la reconnaissance pour encourager les artistes".

Il a indiqué que "cet hommage est sans aucun doute un encouragement pour les jeunes à s'engager dans l'expérience artistique et à savoir qu'il y a un intérêt de la part des responsables et du public", appelant à assurer la pérennité de ce rendez-vous théâtral, qui permet d'ouvrir un espace de débat et d'échange d'idées et d'opinions entre les dramaturges.

Au programme de cette édition figurent également plusieurs expositions, dont une exposition de livres de théâtre et une autre de photographies relatives à la scène théâtrale marocaine, outre des ateliers et des colloques.