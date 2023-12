Maroc: Morosité persistante sur les marchés boursiers marocains en 2022

Les indices MASI, MSI 20 et FTSE CSE Morocco 15 ont atteint leur plus bas niveau durant l'année écoulée

Les marchés boursiers marocains se sont inscrits sur une tendance baissière au cours de l'année écoulée, selon le rapport annuel de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) au titre de l'année 2022.

D'après le document présenté récemment au chef du gouvernement, «les indices boursiers marocains ont enregistré une tendance baissière durant l'année 2022», a en effet indiqué l'Autorité de régulation des marchés des capitaux relevant que le MASI, le MSI 20 et le FTSE CSE Morocco 15 ont atteint leur plus bas niveau en fin d'année avec respectivement 10.720,25, 857,43 et 9.826,88 points.

Malgré les quelques ajustements à la hausse observés durant l'année écoulée, «la tendance générale est restée baissière pour clôturer l'année avec une contre-performance annuelle de 19,75% pour le MASI, 21,03% pour le MSI 20 et 21,62% pour le FTSE CSE», a affirmé l'institution présidée par Nezha Hayat.

Toujours selon ledit rapport, à l'exception de quatre secteurs, les indices sectoriels ont accusé des replis allant de -2,97% pour le secteur «Sociétés de placement immobilier» à -34,98% pour le secteur «Bâtiments et matériaux de construction».

Le document note, par ailleurs, la disparition de l'indice sectoriel «Services aux collectivités», à la suite de la radiation de la cote de la société Lydec et la mise en place d'un indice «Santé» consécutivement à l'admission à la cote de la société Akdital.

Il est important de souligner qu'« en dépit d'une baisse de 28,71%, l'indice de référence marocain exprimé en dollar (MASI USD) a enregistré une contre-performance moins importante que le MSCI Frontier Markets, qui a connu une baisse de 29,04%», a fait savoir l'Autorité rappelant par la même occasion que le MSCI Frontier Markets (indice au sein duquel est représenté le marché marocain) est composé de places boursières comparables.

Le rapport indique en outre que l'indice relatif aux marchés émergents (MSCI EM USD) a parallèlement enregistré une contre-performance annuelle de -22,37% tandis que l'indice des marchés développés (MSCI DM World USD) a reculé de -19,46%.

Commentant l'évolution de la capitalisation boursière à fin 2022, l'Autorité de régulation des marchés des capitaux constate dans son rapport qu'elle a atteint 561,10 milliards de dirhams contre 690,72 milliards de dirhams à fin 2021, accusant ainsi une baisse annuelle de 18,77%.

L'AMMC rappelle également que la répartition de la capitalisation par secteur a gardé globalement sa configuration de l'année dernière.

D'après les données recueillies, les banques ont représenté 33% de la capitalisation, soit une part identique à celle de 2021. Elles demeurent ainsi le secteur le plus représenté dans la capitalisation.

Bien qu'ayant perdu 3% de son poids au cours de l'année écoulée, le secteur «télécommunications» s'est établi à 15% de la capitalisation boursière, alors que le secteur «Bâtiment et matériaux de Construction» est passé de 13% à 10%.

Concernant l'évolution des volumes des transactions et de la liquidité, le rapport estime que «le volume transactionnel global en 2022 s'est situé à environ 58 milliards de dirhams, en baisse de 22,83% par rapport à 2021» suite à la baisse des volumes sur les marchés central et blocs, à hauteur de 20,56% et 11,05% respectivement, ainsi qu'à la baisse du volume des opérations d'apports de titres et d'augmentation de capital.

D'après l'AMMC, le volume du marché central a représenté près de 56% du volume transactionnel global, et l'indicateur de liquidité s'est établi à 8,80% en 2022, se maintenant ainsi proche de la moyenne observée ces 5 dernières années.