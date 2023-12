Afrique de l'Ouest: Résolution de la crise nigérienne - Faure Gnassingbé à la manœuvre

analyse

Là où les autres chefs d'Etat brandissaient l'option militaire, pour réinstaller le président Mohamed Bazoum, le président togolais, Faure GnassingbéEyadema préconisait le dialogue et la négociation pour dénouer la crise née du coup de force du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp) au Niger.

Plus de quatre mois après, on ne parle plus d'option militaire, mais la Cédéao exige de la junte conduite par le général Tiani, des engagements clairs en vue d'un retour à un régime civil. C'est-à-dire une « transition courte » avant un retour des civils au pouvoir.

A l'issue du sommet des chefs d'Etat de la Cédéao, M. Omar Touray, le président de la Commission de la Cédéao a déclaré : « sur la base des résultats de l'engagement de la Conférence des chefs d'Etat avec le Cnsp, l'autorité va progressivement alléger les sanctions imposées au Niger ».

Mais « si le Cnsp ne se conforme pas aux résultats de son engagement, la Cédéao maintiendra toutes les sanctions », a-t-il ajouté.

Des déclarations qui ouvrent la voie à l'option de la diplomatie comme préconisée par le président du Togo. Avec la bénédiction des Etats-Unis qui entretiennent encore de bonnes relations diplomatiques avec le Niger.

Rappelons que la secrétaire d'État adjointe américaine aux Affaires africaines, Mme Molly Phee, a fait savoir dimanche qu'elle avait été conviée à participer aux discussions du sommet visant à permettre le retour d'un régime démocratique au Niger et à contribuer à rendre le Sahel plus sûr, ajoute l'Agence France Presse (Afp).

%

Une sortie qui a eu lieu au moment où la Russie, est en plein dans la réorganisation de Wagner en Afrique notamment en République Centrafricaine (RCA), au Mali et probablement au Burkina Faso. Ce, après la mort du fondateur du groupe Wagner, Evguéni Prigojine en fin août 2023.

Pour explorer la voie des négociations, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest a mis en place le dimanche 10 Décembre dernier, un comité de trois dirigeants pour négocier avec la junte militaire du Niger en vue d'une transition vers un régime démocratique. Il sera également question d'envisager la levée des sanctions, selon un communiqué publié après un sommet annuel.

Ledit comité mis en place est composé de dirigeants du Togo, de la Sierra Leone et du Bénin pour engager la junte nigérienne afin de convenir d'une « feuille de route de transition courte » et de travailler « vers le rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel ».

Le président nigérian, Bola Tinubu, président de la Cédéao et donc voisin du Niger avait déclaré plus tôt que le bloc devait essayer de renouer avec les pays de la région sous le régime militaire et les soutenir pour réaliser des transitions vers la démocratie « réalistes et courtes ».

C'est exactement la position du président Faure Gnassingbé qui a toujours maintenu le dialogue avec les dirigeants militaires en place au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Bola Tinubu reprend à son compte la position togolaise. « Nous devrions être prêts à leur fournir un soutien technique et matériel pour garantir la réalisation de ces objectifs stratégiques », a déclaré M. Tinubu.

Ce dernier, à la tribune du dernier sommet de la Cédéao à Abuja, a décroché des flèches habiles à l'endroit de certains de ses pairs.

Lors de la 64ème session ordinaire des chefs d'État et de gouvernements de la Cédéao, dans sa déclaration d'ouverture, Bola Ahmed Tinubu, a exhorté les dirigeants et chefs de gouvernement à donner la priorité à la bonne gouvernance au service du peuple, car elle constitue un catalyseur pour la transformation socio-économique et le développement.

« En assurant une bonne gouvernance qui s'attaque aux défis de la pauvreté, de l'inégalité et d'autres préoccupations de la population, nous aurions réussi à traiter certaines des causes profondes de l'intervention militaire dans les processus civils de notre région », rapporte le site abamako.com.