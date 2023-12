Ile Maurice: Guillaume Dalais devient «Group Chief Executive» à partir du 1eᣴ juillet 2024

C'est définitif. Guillaume Dalais prendra officiellement son poste de Group Chief Executive de CIEL le 1eᣴ juillet 2024. Une décision prise par le conseil d'administration et communiquée officiellement le 7 décembre.

Désigné Deputy Group Chief Executive en janvier 2023 dans le plan de succession mis en place par CIEL, le futur Group Chief Executive a travaillé étroitement avec Jean-Pierre Dalais dans la définition des grandes lignes stratégiques du groupe. Cette collaboration se poursuivra, vu que Jean-Pierre Dalais continuera à jouer un rôle actif dans le groupe en tant que vice-président du conseil d'administration, responsabilité qu'il assumera à partir de juillet 2024 avant de succéder à Arnaud Dalais à la présidence le 1er juillet 2025.

Guillaume Dalais, nous dit la direction, a une parfaite connaissance des activités du groupe, dont il fait partie depuis 15 ans. De formation comptable et financière, il a exercé des responsabilités opérationnelles dans les entités Finance, Textile et Immobilier du Groupe. Aujourd'hui, il est membre du conseil administration de CIEL Limited, CIEL Properties Limited, Sun Limited, CIEL Textile Limited et président du conseil d'administration de C-Care (Mauritius) Limited. «Par ses valeurs, ses qualités personnelles, ses compétences techniques et son parcours dans nos différentes entités, Guillaume a toute notre confiance pour déployer la stratégie du groupe CIEL et accélérer son développement», souligne Arnaud Dalais, le Chairman du groupe. Il rappelle en même temps le leadership, la vision audacieuse et l'engagement de Jean-Pierre Dalais qui ont été à la base des énormes progrès réalisés par CIEL.

Pour Guillaume Dalais, c'est un grand honneur d'avoir été désigné pour diriger CIEL. Il se réjouit de la confiance placée en lui et l'idée de travailler avec les équipes des diverses entités pour poursuivre la mise à exécution des stratégies du groupe. «Avec l'équipe de direction, nous continuerons à nourrir cette culture pionnière et entrepreneuriale qui a porté le succès de CIEL dans le respect de ses valeurs d'excellence et de l'approche humaine qui font sa particularité», dit-il. Durant les six prochains mois, Jean-Pierre Dalais continuera de guider son successeur pour que cette transition soit réussie. «CIEL a aujourd'hui des fondations extrêmement solides, un leadership remarquable et 37 000 talents profondément imprégnés des valeurs d'excellence du groupe», explique-t-il. Il se dit convaincu qu'avec ces atouts, et sous la direction de Guillaume Dalais, le groupe est bien équipé pour poursuivre l'expansion et relever les défis qui se présenteront.