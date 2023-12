Ile Maurice: Constance Hotels & Resorts signe sa cinquième édition de Music & Wine

Amis gourmets et amoureux de la musique, voici un événement à ne pas rater. La cinquième édition de Music & Wine se tient actuellement, et ce, jusqu'au 17 décembre. Cet événement promet de faire vibrer vos papilles avec des dîners accords mets et vins qui se déroulent à Constance Prince Maurice et à Constance Belle Mare Plage.

Music & Wine, événement qui se tient annuellement, a pour but de mettre en avant des vignerons et vigneronnes de calibre international, tout en soulignant l'engagement de Constance Hotels & Resorts envers l'excellence. Cette nouvelle édition accueille des vignerons tels que Véronique Drouhin, Thierry Germain, Christine Vernay, Eleonora Gottardi et Gianpaolo Motta. En ce qui concerne la partie musicale, le pianiste de renom Marco Ponchiroli, récompensé par le Conservatorio Benedetto Marcello de Venise et lauréat du concours de piano Premio Venezia en 1990, sera présent pour faire résonner des notes de jazz et ainsi accompagner vos mets.

«La transmission et le partage des connaissances sont la clé pour promouvoir la sommellerie à Maurice. D'ailleurs, nous nous sommes toujours démarqués en remportant plusieurs prix à ce niveau et nous souhaitons continuer sur la même lancée afin d'offrir à nos clients une large sélection de vins haut de gamme en provenance de différentes parties du monde. C'est une mission que nous accomplissons avec succès grâce à l'événement Music & Wine, qui en est aujourd'hui à sa cinquième édition», conclut Jérôme Faure, Corporate Sommelier de Constance Hotels & Resorts. Chaque jour, un vigneron et un musicien sont mis en avant avec une présentation de leur création lors d'un dîner accord mets-vins musical.