Maroc: 5è festival du poème bédouin-hassani, du 15 au 17 décembre à Laâyoune

Laâyoune — La 5ème édition du festival du poème bédouin-hassani se tiendra du 15 au 17 décembre à Laâyoune, sous le signe "La poésie hassanie: valeurs, rayonnement et appartenance".

Initiée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la culture), avec le concours de la Direction régionale de la culture et en partenariat avec la wilaya de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud et les instances élues, cette manifestation vise à impulser une nouvelle dynamique à la scène culturelle et artistique dans la région et à mettre en valeur la culture et le patrimoine locaux, indique un communiqué des organisateurs.

Cet évènement artistique s'inscrit dans le sillage de la mise en oeuvre des dispositions constitutionnelles portant sur la préservation de la culture hassanie, qui constitue une partie indissociable de l'identité culturelle marocaine unifiée, note le communiqué.

Ce festival vise également à mettre en exergue les oeuvres poétiques hassanies, renforcer la communication entre les poètes hassanis et à documenter le patrimoine hassani oral dans le domaine de la poésie.

Cet évènement qui sera marqué par la participation des poètes hassanis issus des trois régions du Sud, a aussi pour objectif de réserver au poème bédouin-hassani la place qui lui échoit sur la scène culturelle nationale.

Des professeurs, chercheurs et poètes participeront aux débats sur la création poétique hassanie et animeront des soirées poétiques et des colloques pour jeter la lumière sur la poésie hassanie, avec la participation de troupes musicales locales.

En outre, cet événement artistique sera marqué notamment par un hommage à un nombre de poètes issus des provinces du Sud.