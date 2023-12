Maroc: Le Forum marocain des industries culturelles et créatives - un succès révélateur de l'importance croissante du secteur culturel au Maroc

Rabat — La première édition du Forum marocain des industries culturelles et créatives, qui a réuni du 7 au 10 décembre plus de 2.300 participants dans divers lieux emblématiques de Rabat, a connu un succès révélateur de l'importance croissante du secteur culturel au Maroc, indique la Fondation Hiba, initiatrice de l'évènement.

Du cinéma Renaissance à l'ex-palais de justice, en passant par le cinéma 7ème art, le café La Scène, le Hiba_Lab et l'Onomo Hotel, la ville a vibré quatre jours durant au rythme de discussions stimulantes, d'échanges fructueux, de formations enrichissantes et de promotions dédiées au secteur des industries culturelles et créatives ainsi qu'aux entrepreneurs qui les dynamisent, souligne la Fondation dans un communiqué.

Organisée avec le soutien de l'Union européenne, de l'Institut français du Maroc et du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec la Fédération des Industries Culturelles et Créatives, cette manifestation a été marquée par la participation distinguée de plusieurs personnalités, relève la même source, soulignant que la cérémonie inaugurale a rassemblé une audience de plus de 350 personnes.

Les panels ont émergé comme l'un des points forts de l'événement, captivant l'attention de plus de 600 participants engagés et facilitant des discussions approfondies sur les enjeux et les perspectives passionnantes du secteur.

Les sessions thématiques, axées sur des secteurs spécifiques, ont suscité l'intérêt de 255 participants curieux, plongeant dans les tendances émergentes du domaine, précisé le communiqué, ajoutant que les ateliers pratiques ont, à leur tour, constitué des moments précieux d'apprentissage et d'échange, rassemblant 251 participants avides de découvrir et de partager des expériences enrichissantes, en lien étroit avec les défis quotidiens et les besoins des entrepreneurs.

Le marché des entrepreneurs a été le lieu de convergence où l'innovation a fusionné avec l'inspiration. Plus de 800 visiteurs ont parcouru les stands, explorant les créations, produits et services des entrepreneurs du secteur, soutenus dans le cadre de l'incubateur Kawaliss, initié par la Fondation Hiba.

La cérémonie de clôture a constitué un moment culminant, réunissant plus de 120 personnes et symbolisant le succès et la conclusion fructueuse du Forum. Elle a également marqué la fin du cycle d'incubation des entrepreneurs, ponctuée par la remise de leurs attestations de participation au programme.

Cet événement a également été ponctué par la participation de personnalités de haut calibre, des partenaires engagés, des entrepreneurs innovants, des artistes talentueux, des acteurs culturels influents et un public passionné.