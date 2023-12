Maroc: L'INRA présente mardi prochain ses résultats de recherche en agrumiculture

Rabat — L'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) organise, mardi prochain, une journée d'information sur ses résultats de recherche en agrumiculture.

Organisé en collaboration avec la Direction Régionale de l'Agriculture de la Région Rabat-Salé-Kénitra et la Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Agrumes (Maroc Citrus), cet évènement a pour objectif d'améliorer les performances et le développement de la filière agrumicole au Maroc, ainsi que pour mettre en avant les résultats de l'INRA en matière de recherche et les mettre au service de la filière agrumicole dans le cadre de la nouvelle stratégie agricole «Génération Green», a indiqué l'institut dans un communiqué.

Cette journée constituera une occasion pour les agrumiculteurs, les professionnels, les conseillers agricoles, les techniciens et les développeurs de s'informer sur les avantages des nouvelles techniques et technologies mises au point par les chercheurs de l'INRA, de discuter ces résultats et de débattre avec les acteurs de la filière agrumicole des enjeux et défis auxquels est confronté ce secteur, a relevé la même source, ajoutant que cette rencontre constituera également une opportunité pour l'identification des éléments de la stratégie future de recherche et de promotion de la filière agrumicole nationale.

Le programme de la journée comportera deux présentations introductives sur la situation de la filière agrumicole aux niveaux régional et national et quatre présentations techniques sur la diversification du profil des variétés et porte-greffes du verger national d'agrumes, le développement de méthodes de lutte biologique et autres méthodes alternatives contre les parasites des agrumes, le développement de stratégies durables de gestion de l'irrigation, la fertilisation et de la fertigation des agrumes et l'amélioration de la qualité et diversification des produits transformés à base d'agrumes.

Le programme comporte également une visite commentée de la plateforme agrumes au Centre Régional de la Recherche Agronomique de Kénitra ainsi qu'une séance de dégustation des fruits des nouvelles variétés d'agrumes de l'INRA, conclut le communiqué.