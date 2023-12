Maroc: M. El Malki souligne la nécessité de promouvoir l'utilisation de l'IA de manière 'équitable et inclusive'

Rabat — Le Président du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS), Lahbib El Malki, a souligné, mardi à Rabat, la nécessité de promouvoir l'utilisation de l'Intelligence artificielle (IA) de manière "équitable et inclusive" qui promeut l'égalité entre les sexes et entre les différentes catégories sociales.

Les applications appropriées des nouvelles technologies dans le domaine de l'IA ouvrent la voie à l'émergence d'une école plus adaptée aux mutations actuelles, a indiqué M. El Malki qui intervenait lors d'un colloque international sur l'IA sous le thème "l'Intelligence artificielle : levier de transformation de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique", initié par le CSEFRS.

Le responsable a, dans ce cadre, mis en exergue la place primordiale qu'occupe l'IA dans la transformation des écoles et du système éducatif dans sa globalité.

Cependant, a-t-il poursuivi, certaines mesures préventives doivent être respectées pour garantir une utilisation équilibrée des techniques de l'intelligence artificielle, afin d'éviter les risques liés notamment à la sécurité des systèmes, à la confidentialité des données et à une dépendance excessive à la technologie.

Outre les grandes opportunités qu'ils permettent dans de multiples domaines, les développements technologiques qu'offre l'intelligence artificielle comportent de grands risques pour l'économie et la société, d'où la nécessité de faire face à ces risques et d'évaluer leurs répercussions potentielles selon une approche proactive afin de pouvoir réduire leurs effets de la manière la plus appropriée et la plus efficace, a-t-il expliqué.

%

L'une des initiatives fondamentales à prendre à cet égard est d'accorder la plus haute priorité à l'adoption d'un système éthique intégré et de mécanismes de suivi appropriés pour superviser toutes les activités de développement dans le domaine de l'intelligence artificielle, en vue de garantir la contribution positive de ces nouvelles technologies au développement humain sans compromettre les nécessités de sécurité et de constantes morales de la société.

Dans ce sens, le CSEFRS, en tant qu'institution consultative, se considère directement concerné par tous les aspects relatifs aux normes éthiques et aux mécanismes réglementaires et de surveillance, qui doivent régir le développement de nouvelles technologies d'intelligence artificielle en général et en particulier dans le domaine de l'éducation et de la composition, a assuré son président.

L'intérêt particulier du Conseil pour ces questions découle de sa pleine adhésion au projet de réforme du système éducatif avec toutes ses composantes pour atteindre les objectifs fixés conformément au contenu de la vision stratégique pour la période 2015-2030, a-t-il ajouté.

Ce colloque international, qui réunira, deux jours durant, des experts nationaux et internationaux, des praticiens, des chercheurs, ainsi que des représentants gouvernementaux, se penchera sur les implications, les opportunités et les défis liés à l'intégration de l'IA dans le secteur éducatif.

Cet événement a pour ambition de clarifier et d'approfondir la compréhension des concepts clés liés à l'IA, de discuter des défis et opportunités sociaux découlant de ces technologies et de mettre en lumière l'impact de l'IA dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Il vise également à contribuer à l'élaboration d'une vision nationale et panafricaine de l'IA.